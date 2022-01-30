Москвич создал квест, чтобы привлечь внимание к беспределу в сибирском городке

Житель Москвы Вячеслав Никитин создал фильм из нескольких историй , которые произошли в Железногорске-Илимском, а также сделал виртуальный квест « Реальная жизнь маленького города », чтобы привлечь внимание общественности, пишет « Сибирь.Реалии ».

Никитин рассказал, что не может оставаться в стороне. А маленький город на севере Иркутской области — не один такой в России.

«От историй, которые произошли в Железногорске-Илимском, у меня волосы встают дыбом! С участниками событий я говорил лично, с командой юристов мы проверили документы, детально разобрались в ситуации и можем с уверенностью сказать: то, что творится в этом городе, — полнейший беспредел, который надо заканчивать», — сказал предприниматель.

Для этого он создал фильм, а по одной из историй написал квест и разместил его в интернете.

Из виртуального квеста нельзя выйти победителем: в любом случае вам придется подчиниться правилам. Квест состоит из десяти туров, на каждом из них предлагается выбор. Например, в первой локации вы сидите за столиком в кафе. К вам подходит нетрезвый человек и требует немедленно позвать хозяина заведения. Если вы ответите, что не знаете хозяина и попросите не мешать, то окажется, что этот агрессивный человек — начальник ОМВД района. На любом этапе игры финал всегда один — вас оскорбляет и избивает начальник полиции в компании с другими сотрудниками, а затем увозят в отдел.

Никитин — IT-предприниматель. По его словам, к правозащитной деятельности отношения не имеет и бизнес его не связан с юриспруденцией. Об ужасах, которые творятся в маленьком городке, узнал случайно.

Из Железногорска-Илимского переехала в Москву его девушка — Марина Селезнева. Ее отца год назад сбил водитель: у пострадавшего была раздроблена голень, сломаны 14 ребер и черепно-мозговая травма.

В документах отсутствовала основная бумага — протокол с места ДТП. Марина два раза подавала запрос о знакомстве с документами в полном объеме и подробно все изучала, но оба раза протокола не было.

«Зато на суде, который состоялся через семь месяцев после наезда, этот документ появился. В нем зафиксировано, что мой отец отказался подписывать протокол. Стоит время составления — час ночи, то есть спустя несколько часов после ДТП. В это время папа был на операционном столе без сознания, врачи спасали ему жизнь. Он не мог ни говорить, ни писать. Я думаю, время заполнения документа спустя месяцы после аварии ставили произвольно, наугад», — рассказала Марина.

В итоге признали виновным пострадавшего отца девушки. По ее словам, мама виновника ДТП — бизнесвумен и очень известный в городе человек.

Мужчина с битой. СС0

В этом же городе в ноябре 2019 года мужчина похитил возлюбленную и вывез в лес. Там он попытался убить ее, а потом бросил умирать в лесу. Причем перед этим он заставил выбрать, от чего она должна умереть — бита или нож. А добивал со словами «какая ты, сучка, живучая».

Уголовное дело по факту похищения и попытки убийства не хотели возбуждать. Голова девушки изуродована глубокими бороздами, а на груди следы от ножевых ранений.

Только после того, как поднялся общественный резонанс (об этом рассказывали федеральные СМИ), начали шевелиться. Преступника задержали, сейчас он находится в СИЗО.

В другой истории женщина рассказывает, как убили и сожгли ее дочь. Родственники погибшей сами искали доказательства, а если кого-то находили из очевидцев, то они сначала давали показания, а потом отказывались от своих слов.

Убийца получил 1 год и 11 месяцев в колонии-поселении, однако сразу после суда его освободили по амнистии. А после он изнасиловал и убил 9-летнюю девочку — за это он получил 20 лет.

Кулак , удар. СС0

В следующем случае, как рассказывают участники событий, их избивает начальник ОМВД в компании силовиков — та самая история из квеста. По словам супруги мужчины, полицейский «просто закричал „фас“ и они всей толпой налетели». Потасовка попала на видео. Следствие заявило, что виновные «не найдены».

Последняя история про жителя городка, который год проходил лечение после удара ножом в живот. Чтобы восстановить подвижность пальцев на изрезанной руке сделали операцию. Семье пришлось взять кредит на лечение, рассказал пострадавший.

В итоге мужчина получил отказ в возбуждении уголовного дела. Причина — «невозможность установить тяжесть травмы».