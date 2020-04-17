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17 апреля
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Жизнь

Москвичам предложили проститься с умершими в видеочате

В условиях пандемии коронавируса москвичи смогут проститься с умершими по онлайн-трансляции, сообщает РИА «Новости».

Кладбище.
Кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Московское ГБУ «Ритуал» предлагает услугу «Прощание онлайн». Она подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии.

Клиенту направляют индивидуальную ссылку, которую он может выслать всем родственникам, если они не могут присутствовать на похоронах. Трансляции ведутся в HD формате. Услуга бесплатная.

Пресс-служба учреждения отмечает, что данные действия были созданы, чтобы минимизировать количество прощающихся в связи с пандемией коронавируса. «С ответственным за захоронения подписывается договор, в котором присутствует пункт о том, что он дает свое согласие на съемку», — добавили представители «Ритуала».

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