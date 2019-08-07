Москвичей хотят лишить родительских прав за то, что они пришли на митинг с ребенком

Семейную пару, которая пришла на несанкционированную акцию в Москве с годовалым ребенком, хотят лишить родительских прав. Прокуратура столицы обратилась в суд, пишет РИА Новости . Иск зарегистрирован. СМИ видят в этом политический подтекст.

Что произошло

Прокуратура установила: на несанкционированной акции протеста «за честные выборы» (в Мосгордуму, — прим. ред.) 27 июля супруги Дмитрий и Ольга Проказовы передали ребенка другому человеку. Это «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика», ему причинили физический и моральный вред, говорилось в пресс-релизе ведомства.

«Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — подчеркнули в прокуратуре.

Дело возбудили по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, передает Медуза со слов Ольги Проказовой. Об этом он узнали, когда в их квартире прошел ночной обыск.

Кому передали ребенка

«Медиазона» пишет, что мальчика родители передали на руки двоюродному брату супруги — Сергею Фомину. По данным издания, мужчина находится в розыске по делу «о массовых беспорядках».

Арбат в Москве. СС0

В сети появился видеоролик, в котором рассказывается, что митинг был организованным. С толпой работал Сергей Фомин, координируя движение людей и подбадривая кричалками «Честные выборы». Далее, предполагает автор ролика, ему передали мальчика, чтобы безопасно выйти из толпы, минуя ОМОН.

Отец мальчика утверждает, что в акции не участвовал, а гулял с семьей по Москве. Физический и моральный вред ему не причиняли. Данное уточнение убрали с сайта прокуратуры, пишет «Медиазона».

Их лишат родительских прав?

Юрист, кандидат юридических наук Марина Силкина считает: суду предстоит доказать то, что родители умышленно подвергали ребенка опасности, пишет МК. «Передавая своего ребенка „третьему лицу“, которое вынесло его за оцепление, они могли, к примеру, спасать ребенка от давки, а вовсе не прикрывать нарушителя», — предполагает Силкина.

Эксперт добавляет, что нельзя налево и направо лишать материнства и отцовства, отбирать детей, выхватывая их из семей, разлучать с родными родителями. Прежде всего надо провести с родителями разъяснительную беседу и выслушать их доводы.