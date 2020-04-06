«Москвичей» в Алтайском крае будут отправлять на самоизоляцию

Все, кто прилетел в барнаульский аэропорт из Москвы, должны отправиться на изоляцию и находиться под наблюдением медиков 14 дней.
Для жителей Алтайского края карантин будет проходить в домашних условиях. Остальные прибывающие могут выбрать либо самоизоляцию в Барнауле (если есть такая возможность), либо отправиться в обсерватор.
Приезжих «москвичей» будет принимать санаторий «Сосновый бор» в Первомайском районе.
Тем, кто приезжает в Алтайский край из Москвы и Московской области другими видами транспорта необходимо немедленно сообщать о себе, о месте своей регистрации и фактического пребывания по телефону горячей линии
Такой жесткий режим в отношении прибывающих на Алтай вызван тем, что в Москве и Московской области зарегистрировано 80% всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.