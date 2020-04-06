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6 апреля
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Жизнь

«Москвичей» в Алтайском крае будут отправлять на самоизоляцию

Главный санитарный врач по Алтайскому краю подписал поставновление, в котором вводится особый режим для всех прилетающих рейсами из Москвы, сообщает оперштаб.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Все, кто прилетел в барнаульский аэропорт из Москвы, должны отправиться на изоляцию и находиться под наблюдением медиков 14 дней.

Для жителей Алтайского края карантин будет проходить в домашних условиях. Остальные прибывающие могут выбрать либо самоизоляцию в Барнауле (если есть такая возможность), либо отправиться в обсерватор.

Приезжих «москвичей» будет принимать санаторий «Сосновый бор» в Первомайском районе.

Тем, кто приезжает в Алтайский край из Москвы и Московской области другими видами транспорта необходимо немедленно сообщать о себе, о месте своей регистрации и фактического пребывания по телефону горячей линии 8 (3852) 24-99-59.

Такой жесткий режим в отношении прибывающих на Алтай вызван тем, что в Москве и Московской области зарегистрировано 80% всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.

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