«Москвичей» в Алтайском крае будут отправлять на самоизоляцию

Главный санитарный врач по Алтайскому краю подписал поставновление, в котором вводится особый режим для всех прилетающих рейсами из Москвы, сообщает оперштаб.

Все, кто прилетел в барнаульский аэропорт из Москвы, должны отправиться на изоляцию и находиться под наблюдением медиков 14 дней.

Для жителей Алтайского края карантин будет проходить в домашних условиях. Остальные прибывающие могут выбрать либо самоизоляцию в Барнауле (если есть такая возможность), либо отправиться в обсерватор.

Приезжих «москвичей» будет принимать санаторий «Сосновый бор» в Первомайском районе.