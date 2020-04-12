Москвичей запрут по домам и будут выпускать только по пропускам

Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте. Она заработает уже с 15 апреля.

Как сообщает «Коммерсант», пропуска будут трех видов — для поездок на работу, в больницы и поликлиники, а также в «личных целях».

16-значные коды будут выдаваться через портал мэрии и по СМС. Сотрудники офисов смогут получить постоянные пропуска на срок до 30 апреля с неограниченным числом поездок, а для поездок в медицинские учреждения выдадут одноразовые коды, по которым можно передвигаться в течение дня.

Наибольшие ограничения накладываются на поездки в личных целях, например, в магазин или на дачу: указом мэра будет выдаваться не более двух кодов в неделю в одни руки.

Ураган в Москве instagram.com/zhuzhgina_

Государственным и муниципальным служащим коды не нужны.

В московской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, пригородные электрички или наземный транспорт.

Для вояжей на такси гражданам также потребуется оформлять код.

Будут ли наказывать нарушителей

В тексте указа подчеркивается, что «нарушение требований нормативных актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности», в том числе «предоставление недостоверных сведений» при оформлении кодов, грозит нарушителю как административной, так и уголовной ответственностью.