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27 ноября
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Жизнь

Москвичи станут «подопытными кроликами» новой паспортной реформы

Жители Москвы станут первыми обладателями электронных документов. Предстоящую паспортную реформу анонсировало МВД России, сообщает Рамблер Новости.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Одно из основных направлений цифровой трансформации МВД России — переход к электронным документам личного хранения и их „двойникам“ в информационной среде», — говорится на сайте министерства".

МВД разрабатывает эксперимент по внедрению электронных документов в столице: «МВД России совместно с Минцифры России, правительством Москвы, другими заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом прорабатывает подходы к проведению эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем информации на территории города Москвы с последующим его распространением на всю территорию страны».

Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую, а при утере появится возможность его быстрой блокировки.

«Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года», — уточнили в сообщении.

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