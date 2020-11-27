Москвичи станут «подопытными кроликами» новой паспортной реформы

«Одно из основных направлений цифровой трансформации МВД России — переход к электронным документам личного хранения и их „двойникам“ в информационной среде», — говорится на сайте министерства".

МВД разрабатывает эксперимент по внедрению электронных документов в столице: «МВД России совместно с Минцифры России, правительством Москвы, другими заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом прорабатывает подходы к проведению эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем информации на территории города Москвы с последующим его распространением на всю территорию страны».

Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую, а при утере появится возможность его быстрой блокировки.