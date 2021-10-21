Москвичка умерла от ковида, намеренно заразив себя, двух дочек и мужа

Бранд сообщил, что умерла его знакомая — об этом ему написал товарищ, переписку с которым опубликовал медик.
Судя по общению врача с другом, 42-летняя москвичка где-то прочитала, что если заразиться от человека, болеющего ковидом в легкой форме, то тоже легко переболеешь.
В итоге женщина решила заразить всю семью — себя, мужа и двух маленьких дочерей.
«Повезла девочек в гости к подруге, которая легко болела», — говорится в переписке.
После этого младшая девятилетняя дочь заболела и практически сразу попала в реанимацию. Старшая дочь и супруг перенесли ковид без таких серьезных последствий.
Женщина «до последнего дома лежала, задыхаясь уже». Муж заставил обратиться в больницу, но было уже поздно — врачи не смогли спасти.
«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете», — обратился Бранд к своим подписчикам.