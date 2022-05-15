15 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мост на Новом рынке в Барнауле закроют на четыре дня раньше

Движение на мосту на Новом рынке перекроют 21 мая, а не 25 мая, как сообщалось ранее. Весь общественный транспорт будет работать по новой схеме.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года.
Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года.
Анна Зайкова.

Об изменениях сообщили в официальном телеграм-канале «Мост».

«В настоящее время возле ТЦ „Пионер“ ведутся работы по устройству первого разворотного трамвайного кольца и строительству тротуара, который обеспечит пешеходную связь до Дома Быта на период реконструкции путепровода на проспекте Ленина», — говорится в сообщении.

Также с 21 мая планируется приступить непосредственно к реконструкции моста и строительству второго разворотного трамвайного кольца на остановке «Дом Быта». После завершения его строительства по новой схеме запустят движение трамваев и введут пересадочный тариф, пишет городская администрация.

Для организации пешеходного движения будет обустроен дополнительный пешеходный переход через трамвайные пути по ул. Кулагина, лестница от ж/д путей до парковочной площадки, пешеходный переход через ж/д пути, тротуар от лестницы до проспекта Ленина.

Напомним, что на разворотном кольце уже уложили рельсы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость