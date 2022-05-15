Мост на Новом рынке в Барнауле закроют на четыре дня раньше

Движение на мосту на Новом рынке перекроют 21 мая, а не 25 мая, как сообщалось ранее. Весь общественный транспорт будет работать по новой схеме.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года.

Об изменениях сообщили в официальном телеграм-канале «Мост».

«В настоящее время возле ТЦ „Пионер“ ведутся работы по устройству первого разворотного трамвайного кольца и строительству тротуара, который обеспечит пешеходную связь до Дома Быта на период реконструкции путепровода на проспекте Ленина», — говорится в сообщении.

Также с 21 мая планируется приступить непосредственно к реконструкции моста и строительству второго разворотного трамвайного кольца на остановке «Дом Быта». После завершения его строительства по новой схеме запустят движение трамваев и введут пересадочный тариф, пишет городская администрация.

Для организации пешеходного движения будет обустроен дополнительный пешеходный переход через трамвайные пути по ул. Кулагина, лестница от ж/д путей до парковочной площадки, пешеходный переход через ж/д пути, тротуар от лестницы до проспекта Ленина.

Напомним, что на разворотном кольце уже уложили рельсы.