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Жизнь

Мост на «Трассе здоровья» в барнаульском бору переживет очередной ремонт

Ремонтные работы начнутся в ближайшее время на пешеходном мосту на «Трассе здоровья» в Барнауле.

Ремонт моста на "Трассе здоровья".
Ремонт моста на "Трассе здоровья".
Анна Зайкова

Информацию о скором ремонте altapress.ru подтвердили в компании «Мария-Ра».

«Планируется ремонт пешеходного моста, где проходит „Трасса здоровья“. Ориентировочно, ремонт начнется со следующей недели», — сообщили в «Мария-Ра».

Вероятно, на момент осуществления работ, движение по объекту перекроют.

Напомним, что барнаульскую трассу здоровья компания «Мария-Ра» приводит в порядок постоянно, преследуя цель сделать эту зону максимально комфортной.

Так, за последние несколько лет здесь установили зоны отдыха с навесом, отремонтировали инфраструктурные объекты, высадили новые деревья. Пешеходный мост также недавно переживал ремонт.

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