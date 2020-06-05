Мост на «Трассе здоровья» в барнаульском бору переживет очередной ремонт

Ремонтные работы начнутся в ближайшее время на пешеходном мосту на «Трассе здоровья» в Барнауле.

Информацию о скором ремонте altapress.ru подтвердили в компании «Мария-Ра».

«Планируется ремонт пешеходного моста, где проходит „Трасса здоровья“. Ориентировочно, ремонт начнется со следующей недели», — сообщили в «Мария-Ра».

Вероятно, на момент осуществления работ, движение по объекту перекроют.

Напомним, что барнаульскую трассу здоровья компания «Мария-Ра» приводит в порядок постоянно, преследуя цель сделать эту зону максимально комфортной.

Так, за последние несколько лет здесь установили зоны отдыха с навесом, отремонтировали инфраструктурные объекты, высадили новые деревья. Пешеходный мост также недавно переживал ремонт.