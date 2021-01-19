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Жизнь

Мост в центре Барнаула закроют на реконструкцию

С 1 февраля в Барнауле начнут реконструкцию моста на ул. Челюскинцев, сообщили в администрации города. Из-за этого перекроют движение и изменится маршрут автобуса.

Моста на ул. Челюскинцев.
Моста на ул. Челюскинцев.
Скриншот Яндекс.карты

Работы будет вести специалисты Барнаульского ДСУ № 4 по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Движение перекроют по всей ширине проезжей части ул. Челюскинцев, в районе здания № 2а с 9:00 1 февраля до 20:00 1 ноября 2021 года.

В Барнауле начнется реконструкция моста по ул. Челюскинцев.
В Барнауле начнется реконструкция моста по ул. Челюскинцев.
barnaul.org

На реконструкцию потратят 87,8 млн рублей.

«Существующий мост, предназначенный как для автомобилей, так и пешеходов, был построен в 1970 году. Ранее работы по ремонту или реконструкции моста не проводились, выполнялись лишь работы по ремонту перильных ограждений», — добавили в мэрии.

Планируется переустроить инженерные сети, демонтировать старый мост, построить новый (опоры, балки, дорожная одежда, тротуары и освещение).

Изменится движение автобуса № 65. Новый маршрут:

  • в прямом направлении (ул. Солнечная Поляна — мкр. Восточный): … ул. Загородная — ул. Челюскинцев — ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский, разворот на ул. Ползунова, далее по маршруту;
  • в обратном направлении (мкр. Восточный — ул. Солнечная Поляна): пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пер. Радищева — ул. Гоголя — ул. Челюскинцев — ул. Загородная, далее по маршруту.
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