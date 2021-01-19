Мост в центре Барнаула закроют на реконструкцию

Работы будет вести специалисты Барнаульского ДСУ № 4 по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Движение перекроют по всей ширине проезжей части ул. Челюскинцев, в районе здания № 2а с 9:00 1 февраля до 20:00 1 ноября 2021 года.
На реконструкцию потратят 87,8 млн рублей.
«Существующий мост, предназначенный как для автомобилей, так и пешеходов, был построен в 1970 году. Ранее работы по ремонту или реконструкции моста не проводились, выполнялись лишь работы по ремонту перильных ограждений», — добавили в мэрии.
Планируется переустроить инженерные сети, демонтировать старый мост, построить новый (опоры, балки, дорожная одежда, тротуары и освещение).
Изменится движение автобуса № 65. Новый маршрут:
- в прямом направлении (ул. Солнечная Поляна — мкр. Восточный): … ул. Загородная — ул. Челюскинцев — ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский, разворот на ул. Ползунова, далее по маршруту;
- в обратном направлении (мкр. Восточный — ул. Солнечная Поляна): пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пер. Радищева — ул. Гоголя — ул. Челюскинцев — ул. Загородная, далее по маршруту.