Мост в центре Барнаула закроют на реконструкцию

С 1 февраля в Барнауле начнут реконструкцию моста на ул. Челюскинцев, сообщили в администрации города. Из-за этого перекроют движение и изменится маршрут автобуса.

Работы будет вести специалисты Барнаульского ДСУ № 4 по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Движение перекроют по всей ширине проезжей части ул. Челюскинцев, в районе здания № 2а с 9:00 1 февраля до 20:00 1 ноября 2021 года.

В Барнауле начнется реконструкция моста по ул. Челюскинцев. barnaul.org

На реконструкцию потратят 87,8 млн рублей.

«Существующий мост, предназначенный как для автомобилей, так и пешеходов, был построен в 1970 году. Ранее работы по ремонту или реконструкции моста не проводились, выполнялись лишь работы по ремонту перильных ограждений», — добавили в мэрии.

Планируется переустроить инженерные сети, демонтировать старый мост, построить новый (опоры, балки, дорожная одежда, тротуары и освещение).

Изменится движение автобуса № 65. Новый маршрут: