6 июля
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Жизнь

Мозги не купишь! Высшее государственное образование в России должно быть бесплатным для всех

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» планирует выступить с инициативой бесплатного высшего образования в стране, сообщает пресс-служба партии. В малообеспеченных семьях растят немало одаренных детей, но зачастую они не могут получить высшее образование из-за того, что их родители не могут его «купить». Между тем, российские предприятия испытывают кадровый голод. Коммерческая основа высшего государственного образования тормозит развитие экономики, считает лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Обучение.
Обучение.
Источник: ru.freepik.com, автор pch.vector.

Партия призывает отменить в школах ЕГЭ и сделать первое высшее образование в России полностью бесплатным, что гарантируется нормой Конституции.

Каждый год во время вступительных экзаменов в вузах мы видим не соревнование умников и умниц за ограниченное число бюджетных мест, а соревнование их родителей по уровню доходов, — комментирует партийную инициативу лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Ребят с прекрасной подготовкой, реальными знаниями, а не нарисованными оценками, очень много. Особенно в глубинке. Но, как правило, эти дети воспитываются в малообеспеченных семьях. Естественно, что их родители не смогут "покупать" им места в вузах или обучать на коммерческой основе. Учитывая кадровый голод, который испытывают сегодня многие сферы, терять потенциальных профессионалов из-за низкого дохода семьи, недопустимо.

Партия считает, что эту несправедливость нужно исправлять и снова ставит вопрос о ликвидации платного обучения в вузах. "Как-то это не вяжется с нормой Конституции, отметил лидер партии Сергей Миронов, напомнив, что в Основном законе есть норма, согласно которой первое высшее образование государство гарантирует бесплатно. – И эту норму надо исполнять. Платными могут быть только частные вузы, но это исключение из общего правила". Сергей Миронов напомнил, что по итогам прошлого года более 58% выпускников вузов, по сути, получили свои дипломы за деньги.

Это больше половины! Какой эффективности и результативности нам ждать от таких профессионалов? — задается вопросом Александр Терентьев. — Можно купить место в вузе, платить несколько лет за обучение, даже диплом можно купить, а вот мозги за деньги, увы, не купишь. Если мы хотим, чтобы наши дети были не просто дипломированными специалистами, а профессионалами своего дела, то нужно срочно убирать финансовые препоны для абитуриентов.

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