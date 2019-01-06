Может ли бывший библиотекарь претендовать на льготную путевку в санаторий?

В Алтайкрайсовпрофе ответили:
Согласно положению «О порядке предоставления членам профсоюзов Алтайского крайсовпрофа путевок на санаторно-курортное лечение в санаторий «Барнаульский» и «Сосновый бор», правом на получение льготных путевок пользуются члены профсоюза и члены их семей, состоящие на профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации, являющейся членской организацией Алтайкрайсовпрофа. Вы можете обратиться в санаторий «Барнаульский» и воспользоваться скидкой для пенсионеров.
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