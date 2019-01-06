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Жизнь
34

Может ли бывший библиотекарь претендовать на льготную путевку в санаторий?

Галина из Заринска спрашивает: «Я проработала 35 лет в библиотеке. Все эти годы являлась членом профсоюза данной организации. В 2014 году ушла на пенсию. Могу ли я воспользоваться правом на получение льготной путевки для отдыха в санатории „Барнаульский“?»

Библиотека имени В.Я. Шишкова.
Библиотека имени В.Я. Шишкова.
Анастасия Гамаюнова.

В Алтайкрайсовпрофе ответили:

Согласно положению «О порядке предоставления членам профсоюзов Алтайского крайсовпрофа путевок на санаторно-курортное лечение в санаторий «Барнаульский» и «Сосновый бор», правом на получение льготных путевок пользуются члены профсоюза и члены их семей, состоящие на профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации, являющейся членской организацией Алтайкрайсовпрофа. Вы можете обратиться в санаторий «Барнаульский» и воспользоваться скидкой для пенсионеров.

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