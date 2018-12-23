Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
31

Может ли работодатель отказать в отгуле за командировку?

Марина из Барнаула спрашивает: «Я работаю методистом и педагогом дополнительного образования. Ездила со своим творческим коллективом за пределы края на конкурсы. Есть приказы о командировках. Директор сказала, что отгулы за выходные, которые совпали с командировкой, мне не положены, так как я не только педагог, но и методист. Права ли она?»

Поезд. Пассажиры.
Поезд. Пассажиры.
СС0

В Алтайкрайсовпрофе ответили:

Правовое регулирование командировок осуществляется Трудовым кодексом РФ, а также Постановлением Правительства РФ «Об особенностях направления работников в служебные командировки».

Согласно законодательству, работник имеет право на два варианта компенсации работу в выходной день. Если трудовая деятельность в командировке приходится на выходные дни, то оплата производится в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).

Также по желанию работника может быть предоставлен другой день для отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Кроме того, любому командированному сотруднику начисляются суточные за каждый день нахождения в командировке, независимо от того, выходной ли этот день или рабочий.

Никаких ограничений для предоставления дополнительных дней отдыха (отгулов) работникам, совмещающим должности, действующее законодательство не содержит.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
-
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость