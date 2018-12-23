Может ли работодатель отказать в отгуле за командировку?

В Алтайкрайсовпрофе ответили:
Правовое регулирование командировок осуществляется Трудовым кодексом РФ, а также Постановлением Правительства РФ «Об особенностях направления работников в служебные командировки».
Согласно законодательству, работник имеет право на два варианта компенсации работу в выходной день. Если трудовая деятельность в командировке приходится на выходные дни, то оплата производится в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).
Также по желанию работника может быть предоставлен другой день для отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Кроме того, любому командированному сотруднику начисляются суточные за каждый день нахождения в командировке, независимо от того, выходной ли этот день или рабочий.
Никаких ограничений для предоставления дополнительных дней отдыха (отгулов) работникам, совмещающим должности, действующее законодательство не содержит.
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