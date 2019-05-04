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Жизнь

Можно ли докупить недостающие баллы и выйти на пенсию раньше?

В altapress.ru обратился барнаулец Виктор с проблемой нехватки пенсионных баллов у его жены. Супруги «докупили» недостающие баллы, заплатив около 100 тысяч рублей, но на пенсию женщине выйти пока не позволили.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

«Моей жене в декабре 2018 года исполнилось 55 лет. После подачи заявления на оформление пенсии в ПФР насчитали больше 9 лет стажа, но баллов не хватило. В январе 2019 года мы перечислили ПФР около 100 тысяч рублей за недостающие баллы, после чего вновь подали заявление. Из ПФР нам пришел ответ, что право на пенсию у моей жены возникнет после 1 марта 2020 года. Никто не может объяснить, почему так. Где целый год будут „ходить“ наши взносы в ПФР?», — возмущается Виктор.

В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:

Сведения об уплативших страховые взносы физлицах, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, территориальный орган ПФР проверяет и вносит на лицевые счета ежегодно до 1 марта года, следующего за истекшим календарным годом. Это означает, что страховые взносы, уплаченные в 2019 году, отразятся на лицевом счете не ранее марта 2020 года.

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