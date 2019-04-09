Хлеб — один из тех продуктов, который прочно закрепился в рационе человека. Но вот полезен или вреден хлеб, диетологи и ученые спорят до сих пор. Ученые со всего мира доказывают, что приготовленный в промышленных масштабах хлеб скорее испортит самочувствие. Разбираемся, так ли это.

Вред хлеба

Содержит глютен

Пшеница «богата» белком, который называют глютеном, сообщает Healthline.com. Он состоит из веществ, по своей консистенции напоминающих клей — именно благодаря глютену тесто становится вязким и упругим. Этот компонент многими людьми усваивается без трудностей, но есть и те, у кого он вызывает неприятные ощущения в животе: боль, вздутие.

Вымывает из организма витамины

В зернах содержатся антинутриенты, которые блокируют выработку и поглощение полезных витаминов и минералов, пишет beloveshkin.com.

Если раньше процесс приготовления хлеба растягивался на несколько дней, и тесто как следует успевало побродить (количество антинутриентов снижалось), то сейчас в промышленности используют скоростные дрожжи (антинутриенты остаются в большом количестве).

Частое употребление продуктов с высоким содержанием антинутриентов может привести к анемии, остеопорозу и кариесу.

Содержит соль

Во время приготовления в тесто добавляют соль — помимо улучшения вкуса, она становится своеобразным регулятором роста дрожжей, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Солей в хлебе может содержаться достаточно много, и наряду с другими продуктами в рационе может способствовать превышению суточной нормы.

Польза хлеба

В самом зерне, по большому счету, содержатся одни углеводы, а вот в зерновой оболочке, помимо антинутриентов — витамины и минералы. Некоторые виды хлеба специально обогащаются дополнительными микроэлементами — это в разы повышает их питательную ценность и помогает перекрыть недостатки.

Употребление цельного зерна снижает риск многих заболеваний и осложнений, в том числе рака толстой кишки. Но на самом деле даже цельнозерновой хлеб приготовлен из предварительно измельченных зерен, что значительно уменьшает количество полезных свойств. Несмотря на это, цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, белка и микроэлементов.

Какой хлеб выбрать

Отдавайте предпочтение хлебу из цельной муки и цельных пророщенных зерен. В нем содержится больше полезного, нежели в хлебе из белой муки — ее производят из центральной части зерна, сообщает диетолог Азмина Говинджи в интервью ВВС. Выбирайте тот, что приготовлен не на скоростных дрожжах, а на закваске.

Очень важно правильно вписать этот продукт в свой рацион. Например, хлеб можно есть с овощами, а вот во время приема пищи мяса или картофеля от него лучше отказаться.