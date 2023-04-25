Можно ли ходить в лес и жарить шашлыки при высокой пожароопасности, рассказали в МЧС

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Можно ли ездить на природу и ходить в лес?

Походы в лес нежелательны, а вот поездки на природу разрешены. Но при условии, что костры разводиться не будут. Также нельзя бросать непотушенные спички и сигареты.

Одно неосторожное движение и огонь может распространиться на километры вперед. Ранее в октябре 2022 года произошел крупный пожар в Змеиногорске.

Огонь перекинулся на жилые помещения и постройки. Пожар уничтожил шесть домов с надворными постройками (два дома жилых и четыре дома, в которых никто не жил). Также у одного дома повредилась кровля.