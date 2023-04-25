Можно ли ходить в лес и жарить шашлыки при высокой пожароопасности, рассказали в МЧС

Период высокой пожароопасности продлится в Алтайском крае с 25 по 28 апреля. Это связано с установившейся жаркой и сухой погодой.
Походы в лес нежелательны, а вот поездки на природу разрешены. Но при условии, что костры разводиться не будут. Также нельзя бросать непотушенные спички и сигареты.
Одно неосторожное движение и огонь может распространиться на километры вперед. Ранее в октябре 2022 года произошел крупный пожар в Змеиногорске.
Огонь перекинулся на жилые помещения и постройки. Пожар уничтожил шесть домов с надворными постройками (два дома жилых и четыре дома, в которых никто не жил). Также у одного дома повредилась кровля.
Жарить шашлыки тоже не рекомендуется. Даже если блюдо готовится в мангале, есть вероятность, что искры попаду на сухую траву. А дальше возникнет возгорание.
Сжигать сухую траву и мусор нельзя на открытой территории.
Однако это можно делать в бочке. При использовании открытого огня в металлической емкости — бак или бочка — для сжигания сухой травы и другого мусора место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 м до зданий, сооружений и иных построек
Если вы стали свидетелем пожара, то немедленно звоните по телефону «112» или «101».