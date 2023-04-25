25 апреля
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Жизнь

Можно ли ходить в лес и жарить шашлыки при высокой пожароопасности, рассказали в МЧС

В Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), сообщает ГУ МЧС по региону. В связи с этим в ведомстве рассказали, можно ли в этот период жарить шашлыки и ездить на природу.

Горит сухая трава.
Горит сухая трава.
ГУ МЧС по Алтайскому краю
1
Сколько продлится период высокой пожароопасности?

Период высокой пожароопасности продлится в Алтайском крае с 25 по 28 апреля. Это связано с установившейся жаркой и сухой погодой.

2
Можно ли ездить на природу и ходить в лес?

Походы в лес нежелательны, а вот поездки на природу разрешены. Но при условии, что костры разводиться не будут. Также нельзя бросать непотушенные спички и сигареты.

Одно неосторожное движение и огонь может распространиться на километры вперед. Ранее в октябре 2022 года произошел крупный пожар в Змеиногорске.

Огонь перекинулся на жилые помещения и постройки. Пожар уничтожил шесть домов с надворными постройками (два дома жилых и четыре дома, в которых никто не жил). Также у одного дома повредилась кровля.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
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3
А жарить шашлыки?

Жарить шашлыки тоже не рекомендуется. Даже если блюдо готовится в мангале, есть вероятность, что искры попаду на сухую траву. А дальше возникнет возгорание.

4
Можно ли сжигать сухую траву и мусор в бочке?

Сжигать сухую траву и мусор нельзя на открытой территории.

Однако это можно делать в бочке. При использовании открытого огня в металлической емкости — бак или бочка — для сжигания сухой травы и другого мусора место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 м до зданий, сооружений и иных построек

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
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5
Что делать, если начался пожар?

Если вы стали свидетелем пожара, то немедленно звоните по телефону «112» или «101».

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