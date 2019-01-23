Можно ли исправить почерк: советы и упражнения

23 января — День почерка
Ассоциация производителей пишущих инструментов основала национальный День письма. У праздника несколько целей. Во-первых, напомнить чем мы пишем — от правильно подобранного инструмента письма зависит не только красота букв в тетради. Хорошая ручка помогает снизить напряжение рук, предотвратить боли.
Во-вторых, праздник нужен, чтобы почтить память американского политического деятеля Джона Хэнкока. Первый губернатор штата Массачусетс стал широко известен благодаря подписанию Декларации независимости США. Именно в день рождения Хэнкока отмечают День ручного почерка.
Исправление почерка
Издание Businessinsider считает почерк одним из важнейших показателей уровня нашего развития. Улучшить его не так-то просто. Разумеется, полностью перестроиться не получится. Написание некоторых отдельных букв и соединений останется прежним. Но если поэтапно проработать несколько аспектов, можно переучиться писать более аккуратно и разборчиво.
Не важно кому именно потребовалось привести свой почерк в порядок — ребенку или взрослому. Необходимо разобраться в причинах этой цели. Например, если вы хотите, чтобы ваши дети взялись за чистописание, расскажите им о всех преимуществах построения правильной системы письма. Плюсов у этой затеи много: повысится скорость письма, улучшится понимание написанного (что нужно не только для учителя, но и для самого пишущего). Это не только повысит успеваемость, отмечает feltmagnet.com, но и позволит быстрее выполнять классные и домашние работы.
Важной составляющей процесса письма является рабочее место. На столе должен царить порядок, во всяком случае, заниматься должно быть комфортно. Подберите красивую и удобную мебель. Важно, чтобы стол и стул подходили друг другу и вашему росту, сообщает Медицинская энциклопедия. За работой ничего не должно отвлекать от дел, поэтому лучше избегать загромождения поверхности.
Руки и плечи пишущего должны быть в расслабленном положении. Важно убедиться в том, что пространства достаточно для работы. Ещё лучше, если места «с запасом». В первую очередь, необходимо научиться сидеть за столом ровно, не заваливаясь на бок, не поджимая ноги. Поначалу правильная посадка может вызывать дискомфорт. Но привычка — дело времени. При соблюдении правильной посадки и положения рук, вы будете меньше уставать за работой.
Важно помнить о разминке: пальцы, запястья и плечи. Раз в полчаса рекомендуется делать общую зарядку: встаньте из-за стола, пройдитесь, сделайте 3−4 простых физических упражнения. Это позволит снять напряжение.
Инструмент для письма надо подбирать индивидуально. Не бойтесь потратить на это лишние 15 минут. Ручка должна быть не очень тонкой, чтобы избежать излишнего напряжения в пальцах. Возможно, вам по душе придется ручка с силиконовой насадкой, которая регулирует положение пальцев. Такой инструмент для письма надежно зафиксируется в руке — не позволит ей скатываться к кончику.
Тем, кто пишет левой рукой, рекомендуют приобрести ручку для левшей. Она поможет сформировать навык правильного письма, снимет напряжение и усталость во время занятий.
Одной из главных техник письма является переключение двигательной активности с пальцев на предплечье, считает калиграфист Лаура Хупер. Обратите внимание на то, как вы пишите. Возьмите в руку инструмент для письма. И попробуйте написать слово, не напрягая пальцы.
Для того чтобы лучше понять механизм, попробуйте написать нужное слово или нарисовать фигуру в воздухе. Попробуйте перенести этот навык, тренируясь на бумагу — вы убедитесь в том, что такая техника задействует совсем другие мышцы, нежели те, которые вы привыкли напрягать. Освоив эту технику, вы будете писать гораздо быстрее, а руки будут меньше уставать.
Чтобы добиться успехов в поставленной задаче, не забывайте регулярно тренироваться. Даже хорошо отточенный навык можно утратить. Для начала необходима практика в написании простых форм, считает wikihow.com. Как ребенку, так и взрослому можно переписывать тексты из книг и журналов. Для тех, кто уже хорошо знаком с прописями, это станет хорошим следующим шагом. Начинайте с нескольких предложений, а потом наращивайте темп и объемы написанного.