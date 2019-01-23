Можно ли исправить почерк: советы и упражнения

От правильного почерка зависит многое — например, скорость и аккуратность письма. Навыки чистописания одинаково важны как для детей, так и для взрослых. С одной лишь разницей — от того, как пишет ребенок, во многом зависит его успеваемость. 23 января во всем мире празднуют День ручного письма. Поговорим о способах улучшения почерка на altapress.ru.

23 января — День почерка

Ассоциация производителей пишущих инструментов основала национальный День письма. У праздника несколько целей. Во-первых, напомнить чем мы пишем — от правильно подобранного инструмента письма зависит не только красота букв в тетради. Хорошая ручка помогает снизить напряжение рук, предотвратить боли.

Во-вторых, праздник нужен, чтобы почтить память американского политического деятеля Джона Хэнкока. Первый губернатор штата Массачусетс стал широко известен благодаря подписанию Декларации независимости США. Именно в день рождения Хэнкока отмечают День ручного почерка.

Исправление почерка

Издание Businessinsider считает почерк одним из важнейших показателей уровня нашего развития. Улучшить его не так-то просто. Разумеется, полностью перестроиться не получится. Написание некоторых отдельных букв и соединений останется прежним. Но если поэтапно проработать несколько аспектов, можно переучиться писать более аккуратно и разборчиво.

1 Мотивация Не важно кому именно потребовалось привести свой почерк в порядок — ребенку или взрослому. Необходимо разобраться в причинах этой цели. Например, если вы хотите, чтобы ваши дети взялись за чистописание, расскажите им о всех преимуществах построения правильной системы письма. Плюсов у этой затеи много: повысится скорость письма, улучшится понимание написанного (что нужно не только для учителя, но и для самого пишущего). Это не только повысит успеваемость, отмечает feltmagnet.com, но и позволит быстрее выполнять классные и домашние работы.

2 Рабочее место Важной составляющей процесса письма является рабочее место. На столе должен царить порядок, во всяком случае, заниматься должно быть комфортно. Подберите красивую и удобную мебель. Важно, чтобы стол и стул подходили друг другу и вашему росту, сообщает Медицинская энциклопедия. За работой ничего не должно отвлекать от дел, поэтому лучше избегать загромождения поверхности.

3 Осанка и положение рук Руки и плечи пишущего должны быть в расслабленном положении. Важно убедиться в том, что пространства достаточно для работы. Ещё лучше, если места «с запасом». В первую очередь, необходимо научиться сидеть за столом ровно, не заваливаясь на бок, не поджимая ноги. Поначалу правильная посадка может вызывать дискомфорт. Но привычка — дело времени. При соблюдении правильной посадки и положения рук, вы будете меньше уставать за работой. Важно помнить о разминке: пальцы, запястья и плечи. Раз в полчаса рекомендуется делать общую зарядку: встаньте из-за стола, пройдитесь, сделайте 3−4 простых физических упражнения. Это позволит снять напряжение.

4 Удобная ручка Инструмент для письма надо подбирать индивидуально. Не бойтесь потратить на это лишние 15 минут. Ручка должна быть не очень тонкой, чтобы избежать излишнего напряжения в пальцах. Возможно, вам по душе придется ручка с силиконовой насадкой, которая регулирует положение пальцев. Такой инструмент для письма надежно зафиксируется в руке — не позволит ей скатываться к кончику. Тем, кто пишет левой рукой, рекомендуют приобрести ручку для левшей. Она поможет сформировать навык правильного письма, снимет напряжение и усталость во время занятий.

5 Техника письма Одной из главных техник письма является переключение двигательной активности с пальцев на предплечье, считает калиграфист Лаура Хупер. Обратите внимание на то, как вы пишите. Возьмите в руку инструмент для письма. И попробуйте написать слово, не напрягая пальцы. Для того чтобы лучше понять механизм, попробуйте написать нужное слово или нарисовать фигуру в воздухе. Попробуйте перенести этот навык, тренируясь на бумагу — вы убедитесь в том, что такая техника задействует совсем другие мышцы, нежели те, которые вы привыкли напрягать. Освоив эту технику, вы будете писать гораздо быстрее, а руки будут меньше уставать.