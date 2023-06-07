Можно ли не ходить на работу в аномальную жару

В Сибири стоит аномальная жара чуть ли не с первого дня лета. С 5 по 8 июня в Алтайском крае температура поднимается до +36, жители региона падают в обмороки и получают ожоги. Altapress.ru разбирался, как в таких условиях работать и можно ли уйти домой, если в офисе душно.