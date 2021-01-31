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Жизнь
10

Можно ли победить алкоголизм любовью?

Они познакомились на заводе. Маргарита работала в цеху по отливу пластиковых форм. Чувства возникли сразу.

Дети Маргариты.
Дети Маргариты.
Фонд помощи малоимущим и многодетным семьям "ОБЛАКА".

«Он был обходительным и внимательным мужчиной. С нежностью принял старшего сына. Мальчик сам тянулся к нему, словно к родному отцу», — вспоминает женщина.

Женскому счастью не было предела, ведь однажды она уже обожглась.

Отец первого ребенка бросил ее после слов — «у нас будет ребенок». Тогда ей было 20. Она была молодой и доверчивой. Поэтому после Маргарита всегда с опаской относилась к новым знакомствам. Но коллега по цеху смог найти ключик к ее сердцу.

Через несколько лет у них родился сын. Долгожданный и любимый ребенок должен был принести радость семье. Но вышло все иначе.

Мужчина начал пить. Уходил в загулы после работы с друзьями и совсем не обеспечивал семью. Маргарита не знает, почему произошла такая резкая перемена в муже. Может он был зависим всегда и просто хорошо это скрывал? Сейчас это остается загадкой.

Как и многие женщины, Маргарита решила, что нужно спасать семью и бороться с алкоголизмом мужа. Вырвать мужа из компании старых друзей, порвать с привычками и переехать в другой регион, такой был план женщины. Семья собрала вещи и поехала к бабушке в деревню.

В деревне было тихо и спокойно. Бабушка помогала с малышом, и Маргарите удавалось выходить на подработку в магазин. Муж не пил. Потихоньку жизнь налаживалась.

На материнский капитал семья купила комнату в общежитии в городе. За 460 тысяч удалось приобрести совсем разрушенное помещение. Но она верила, что со временем все наладится, и муж отремонтирует их семейное гнездышко.

Так прошел год, и семья решила вернуться в город, потому что в деревне совсем не было работы для главы семьи. Будто предчувствуя беду, Маргарита не хотела возвращаться. Она просила его остаться здесь и попробовать построить жизнь в деревне. Но он был не преклонен.

Старые привычки мужа вернулись сразу. Даже ремонт в квартире он не успел сделать, погрузившись в пучину алкогольного запоя.

Правильно ли она сделала, что не ушла сразу от мужа алкоголика? Не знаю, и судить не берусь.

Но видя, как слезы градом льются из ее глаз, когда она рассказывает про очередной загул мужа, я просто не могу ей сказать «беги от него, уходи от своего мужа». Она любит его и верит, что может помочь, может спасти брак и вернуть детям их заботливого отца.

Но жизнь с алкоголиком невыносима. Прежде всего, страдают дети. Они видят ругань родителей, отца с измененным от алкоголя сознанием.

Сначала они пугаются неадекватного поведения отца. А после мирятся, принимая как должное загулы, пьяных друзей и разруху в доме.

И это самое страшное. Ведь такая модель поведения в семье определяет будущее ребенка. Бедность и неблагополучие порождает такое же неблагополучие в жизни детей. Это правда, которую тяжело принять, но можно постараться изменить.

В городе она оказалась одна с малышом на руках, без работы и денег. Она попросила в фонде немного еды для Егора и маленького Миши, пока устраивает младшего в сад, а сама выходит на работу. В этот же день мы закупили продукты для детей и мамы.

Мы понимаем, что Маргарита нуждается и в психологической помощи. Ведь часто жены алкоголиков становятся созависимыми.

Но первым делом необходимо накормить семью, поэтому мы объявляем сбор на продуктовую помощь для семей, которым нужна помощь здесь и сейчас.

Несколько спонсоров обеспечивают нас крупами и мясными ребрышками, но хочется каждый месяц закупать яйца, молоко, овощи и другие продукты.

Фонд «Облака» объявляется сбор на сумму 30 тысяч рублей.

Все пожертвования до объявления следующего сбора пойдут на закупку продуктов на месяц.

Если вы готовы помочь, то оставляйте пожертвование удобным для вас способом.
  1. На сайте фонда по ссылке fondoblaka.com.
  2. СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» (вместо цифры ставите Вашу сумму);
  3. Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите, пожалуйста, в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Информация действительна на момент публикации

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