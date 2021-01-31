Можно ли победить алкоголизм любовью?

Они познакомились на заводе. Маргарита работала в цеху по отливу пластиковых форм. Чувства возникли сразу.

«Он был обходительным и внимательным мужчиной. С нежностью принял старшего сына. Мальчик сам тянулся к нему, словно к родному отцу», — вспоминает женщина.

Женскому счастью не было предела, ведь однажды она уже обожглась.

Отец первого ребенка бросил ее после слов — «у нас будет ребенок». Тогда ей было 20. Она была молодой и доверчивой. Поэтому после Маргарита всегда с опаской относилась к новым знакомствам. Но коллега по цеху смог найти ключик к ее сердцу.

Через несколько лет у них родился сын. Долгожданный и любимый ребенок должен был принести радость семье. Но вышло все иначе.

Мужчина начал пить. Уходил в загулы после работы с друзьями и совсем не обеспечивал семью. Маргарита не знает, почему произошла такая резкая перемена в муже. Может он был зависим всегда и просто хорошо это скрывал? Сейчас это остается загадкой.

Как и многие женщины, Маргарита решила, что нужно спасать семью и бороться с алкоголизмом мужа. Вырвать мужа из компании старых друзей, порвать с привычками и переехать в другой регион, такой был план женщины. Семья собрала вещи и поехала к бабушке в деревню.

В деревне было тихо и спокойно. Бабушка помогала с малышом, и Маргарите удавалось выходить на подработку в магазин. Муж не пил. Потихоньку жизнь налаживалась.

На материнский капитал семья купила комнату в общежитии в городе. За 460 тысяч удалось приобрести совсем разрушенное помещение. Но она верила, что со временем все наладится, и муж отремонтирует их семейное гнездышко.

Так прошел год, и семья решила вернуться в город, потому что в деревне совсем не было работы для главы семьи. Будто предчувствуя беду, Маргарита не хотела возвращаться. Она просила его остаться здесь и попробовать построить жизнь в деревне. Но он был не преклонен.

Старые привычки мужа вернулись сразу. Даже ремонт в квартире он не успел сделать, погрузившись в пучину алкогольного запоя.

Правильно ли она сделала, что не ушла сразу от мужа алкоголика? Не знаю, и судить не берусь.

Но видя, как слезы градом льются из ее глаз, когда она рассказывает про очередной загул мужа, я просто не могу ей сказать «беги от него, уходи от своего мужа». Она любит его и верит, что может помочь, может спасти брак и вернуть детям их заботливого отца.

Но жизнь с алкоголиком невыносима. Прежде всего, страдают дети. Они видят ругань родителей, отца с измененным от алкоголя сознанием.

Сначала они пугаются неадекватного поведения отца. А после мирятся, принимая как должное загулы, пьяных друзей и разруху в доме.

И это самое страшное. Ведь такая модель поведения в семье определяет будущее ребенка. Бедность и неблагополучие порождает такое же неблагополучие в жизни детей. Это правда, которую тяжело принять, но можно постараться изменить.

В городе она оказалась одна с малышом на руках, без работы и денег. Она попросила в фонде немного еды для Егора и маленького Миши, пока устраивает младшего в сад, а сама выходит на работу. В этот же день мы закупили продукты для детей и мамы.

Мы понимаем, что Маргарита нуждается и в психологической помощи. Ведь часто жены алкоголиков становятся созависимыми.

Но первым делом необходимо накормить семью, поэтому мы объявляем сбор на продуктовую помощь для семей, которым нужна помощь здесь и сейчас.

Несколько спонсоров обеспечивают нас крупами и мясными ребрышками, но хочется каждый месяц закупать яйца, молоко, овощи и другие продукты.

Фонд «Облака» объявляется сбор на сумму 30 тысяч рублей.

Все пожертвования до объявления следующего сбора пойдут на закупку продуктов на месяц.

Если вы готовы помочь , то оставляйте пожертвование удобным для вас способом. На сайте фонда по ссылке fondoblaka.com. СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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