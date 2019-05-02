Можно ли пойти на пенсию в 50 лет после вредной работы?

В соответствии со ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях» мужчины могут выйти на пенсию по старости в 50 лет, если они проработали не менее 10 лет на работах с вредными условиями труда и имеют страховой стаж не менее 20 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент на 2019 год не менее 16,2.

При наличии всех вышеназванных условий вы будете иметь право на досрочное назначение страховой пенсии в 50 лет. Рекомендуем заблаговременно обратиться в клиентскую службу управления ПФР по месту жительства.