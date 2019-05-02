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Жизнь

Можно ли пойти на пенсию в 50 лет после вредной работы?

Читатель altapress.ru Андрей Пряничников обратился в редакцию с вопросом: «В этом году мне исполняется 50 лет. Я выработал 13 лет вредности по „первой сетке“ на химическом производстве. То есть, по „старому“ положению в этом году я должен выйти на пенсию. Пойду ли я на пенсию в 50 лет в этом году?»

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

В отделении ПФР по Алтайскому краю разъяснили:

В соответствии со ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях» мужчины могут выйти на пенсию по старости в 50 лет, если они проработали не менее 10 лет на работах с вредными условиями труда и имеют страховой стаж не менее 20 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент на 2019 год не менее 16,2.

При наличии всех вышеназванных условий вы будете иметь право на досрочное назначение страховой пенсии в 50 лет. Рекомендуем заблаговременно обратиться в клиентскую службу управления ПФР по месту жительства.

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