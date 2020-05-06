Можно ли превратить очки в эффективное средство защиты от короновируса?

На этот важный вопрос нашли ответ в сети салонов оптики «МОЯ оптика». Специалисты выяснили, что очки могут служить не только для коррекции вашего зрения, но и как индивидуальное защитное средство.

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Начнем с простого вопроса — любые очки хороши? Как выяснилось, нет. Очки с пластиковыми линзами без покрытий в условиях распространения коронавирусной инфекции не могут считаться эффективным средством защиты. При ношении вместе с маской их стекла запотевают, на них садится пыль, на стекла попадают различные микроорганизмы. Очки приходится часто снимать и трогать лицо руками, что не рекомендуют делать врачи.

Что же тогда делать? Самый лучший вариант — заменить линзы в очках на премиальные многослойные линзы с покрытием Lotos.

Покрытие Lotos — это линзы без бликов, царапин, пятен, капель, пыли, но с защитой от ультрафиолетовых лучей и защитой от излучений гаджетов. Они не только повышают остроту вашего зрения, но и защищают глаза от проникновения инфекции.

Даже если пока у вас нет возможности приобрести линзы с покрытием Lotos, то хотя бы не забывайте обрабатывать линзы ваших очков специальным спреем, который создает защитный и антизапотевающий слой. В качестве заботы о вашем здоровье сеть салонов оптики «МОЯ оптика» предлагает такой спрей за 75 рублей (вместо стандартных 250 рублей).

Количество товара ограничено. Акция действует 3 дня со дня выхода публикации. Подробнее об акции читайте в наших аккаунтах:

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