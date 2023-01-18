Можно ли самостоятельно списать долги через процедуру банкротства?

Конечно, вы можете всё сделать сами, но только представьте, сколько времени и сил вы затратите на изучение данной процедуры, законов и всех тонкостей, и даже тогда у вас немного шансов на успех. Ведь процедура банкротства сравнительно молодая отрасль, по которой судебная практика невелика и много подводных камней. Даже профессиональный юрист, специализирующийся в определённой области права, может допускать критические ошибки в малознакомом направлении, ведь юриспруденция — это очень многогранная наука.

ФПК «Альтернатива» уже 9 лет помогает своим клиентам с проблемными долгами и имеет обширную практику в этой сфере.

Мы вам расскажем, для чего нужен юрист в данном случае, и вы сами поймёте эту важность.

В первую очередь он изучит вашу ситуацию и определит перспективы , а затем разработает стратегию и даст ответы на все интересующие вопросы , что поможет вам лучше понять данную процедуру и все её плюсы. Далее он поможет подготовить ПРАВИЛЬНО нужный пакет документов , что очень важно. Возьмёт на себя функцию составления документов , исков , заявок и т. д. Подберёт арбитражного управляющего. Будет представлять вас в дальнейшем судебном процессе. Судьям гораздо проще вести работу с юристом , чем с неподготовленным гражданином. Ну и , конечно , в разы ускорит данную процедуру и повысит шансы на успех.

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