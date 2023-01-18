Можно ли самостоятельно списать долги через процедуру банкротства?

Конечно, вы можете всё сделать сами, но только представьте, сколько времени и сил вы затратите на изучение данной процедуры, законов и всех тонкостей, и даже тогда у вас немного шансов на успех. Ведь процедура банкротства сравнительно молодая отрасль, по которой судебная практика невелика и много подводных камней. Даже профессиональный юрист, специализирующийся в определённой области права, может допускать критические ошибки в малознакомом направлении, ведь юриспруденция — это очень многогранная наука.
ФПК «Альтернатива» уже 9 лет помогает своим клиентам с проблемными долгами и имеет обширную практику в этой сфере.
Мы вам расскажем, для чего нужен юрист в данном случае, и вы сами поймёте эту важность.
- В первую очередь он изучит вашу ситуацию и определит перспективы, а затем разработает стратегию и даст ответы на все интересующие вопросы, что поможет вам лучше понять данную процедуру и все её плюсы.
- Далее он поможет подготовить ПРАВИЛЬНО нужный пакет документов, что очень важно.
- Возьмёт на себя функцию составления документов, исков, заявок и т. д.
- Подберёт арбитражного управляющего.
- Будет представлять вас в дальнейшем судебном процессе. Судьям гораздо проще вести работу с юристом, чем с неподготовленным гражданином.
- Ну и, конечно, в разы ускорит данную процедуру и повысит шансы на успех.
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Пишите и звоните. Наши юристы приложат все усилия, чтобы вам помочь.
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