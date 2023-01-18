18 января
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Жизнь

Можно ли самостоятельно списать долги через процедуру банкротства?

Юристы в ФПК «Альтернатива» готовы честно ответить на этот вопрос.

Спасение от долгов.
Спасение от долгов.
Фото предоставлено ФПК «Альтернатива».

Конечно, вы можете всё сделать сами, но только представьте, сколько времени и сил вы затратите на изучение данной процедуры, законов и всех тонкостей, и даже тогда у вас немного шансов на успех. Ведь процедура банкротства сравнительно молодая отрасль, по которой судебная практика невелика и много подводных камней. Даже профессиональный юрист, специализирующийся в определённой области права, может допускать критические ошибки в малознакомом направлении, ведь юриспруденция — это очень многогранная наука.

ФПК «Альтернатива» уже 9 лет помогает своим клиентам с проблемными долгами и имеет обширную практику в этой сфере.

Мы вам расскажем, для чего нужен юрист в данном случае, и вы сами поймёте эту важность.

  1. В первую очередь он изучит вашу ситуацию и определит перспективы, а затем разработает стратегию и даст ответы на все интересующие вопросы, что поможет вам лучше понять данную процедуру и все её плюсы.
  2. Далее он поможет подготовить ПРАВИЛЬНО нужный пакет документов, что очень важно.
  3. Возьмёт на себя функцию составления документов, исков, заявок и т. д.
  4. Подберёт арбитражного управляющего.
  5. Будет представлять вас в дальнейшем судебном процессе. Судьям гораздо проще вести работу с юристом, чем с неподготовленным гражданином.
  6. Ну и, конечно, в разы ускорит данную процедуру и повысит шансы на успех.

Остались вопросы? Хотите избавиться от ненавистных долгов?

Пишите и звоните. Наши юристы приложат все усилия, чтобы вам помочь.

Ждём вас по адресу: г. Барнаул,
пр. Ленина, 10, оф. 308, этаж 3.

Запись на бесплатную консультацию
по тел. 8 (3852) 22-22-15,

Сайт: fpk-alternativa.ru


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