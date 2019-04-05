Можно ли срубить тополь из-за летящего в окна пуха?

В altapress.ru обратилась читательница Наталья с вопросом: «Под окнами моей квартиры растут большие тополя, от которых каждый год очень много пуха, летящего прямо в окна. Скоро наступит тепло, и снова начнутся эти мучения. Можно ли срубить эти деревья? Куда обращаться по этому поводу?»

За разъяснением редакция обратилась в мэрию Барнаула. Там рассказали:

Согласно ст. 36 ЖК РФ земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности. Принимать решение о реконструкции объектов на этой земле можно только на общем собрании. За санитарную обрезку либо спил дерева должны проголосовать 51% жильцов, а также определить источники финансирования. Затем нужно предоставить протокол общего собрания в управляющую компанию для исполнения или заключить договор с организацией, оказывающей такие услуги (при непосредственном способе управления).

Если же окажется так, что земля, на которой находится мешающее людям дерево, принадлежит муниципалитету, а не дому, придется получать разрешение на его спил. Заявление на снос можно подать в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула (ул. Короленко, 58, тел. 37−16−19, 37−16−22).

К просьбе придется приложить доказательства того, что дерево действительно мешает: например, заключение от врача об аллергии на пух или от органов санитарно-эпидемиологического надзора о необходимости восстановления нормального светового режима.