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Жизнь

Можно ли срубить тополь из-за летящего в окна пуха?

В altapress.ru обратилась читательница Наталья с вопросом: «Под окнами моей квартиры растут большие тополя, от которых каждый год очень много пуха, летящего прямо в окна. Скоро наступит тепло, и снова начнутся эти мучения. Можно ли срубить эти деревья? Куда обращаться по этому поводу?»

Тополиный пух в Барнауле.
Тополиный пух в Барнауле.
Анна Зайкова

За разъяснением редакция обратилась в мэрию Барнаула. Там рассказали:

Согласно ст. 36 ЖК РФ земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности. Принимать решение о реконструкции объектов на этой земле можно только на общем собрании.

За санитарную обрезку либо спил дерева должны проголосовать 51% жильцов, а также определить источники финансирования. Затем нужно предоставить протокол общего собрания в управляющую компанию для исполнения или заключить договор с организацией, оказывающей такие услуги (при непосредственном способе управления).

Если же окажется так, что земля, на которой находится мешающее людям дерево, принадлежит муниципалитету, а не дому, придется получать разрешение на его спил. Заявление на снос можно подать в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула (ул. Короленко, 58, тел. 37−16−19, 37−16−22).

К просьбе придется приложить доказательства того, что дерево действительно мешает: например, заключение от врача об аллергии на пух или от органов санитарно-эпидемиологического надзора о необходимости восстановления нормального светового режима.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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