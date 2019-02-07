Можно ли ухаживать за старыми родителями и получать за это деньги?

В Отделении ПФР по Алтайскому краю ответили:
В соответствии с указом президента РФ на ежемесячные компенсационные выплаты может рассчитывать трудоспособный гражданин, осуществляющий уход за человеком старше 80 лет при условиях, если он:
- не работает;
- не получает пособие по безработице;
- не является пенсионером.
При соблюдении этих условий у вашего сына не будет препятствий для того, чтобы официально оформить уход за вами и вашей супругой.
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