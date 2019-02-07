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Жизнь

Можно ли ухаживать за старыми родителями и получать за это деньги?

Анатолий из Алейского района спрашивает: «Нам с женой по 80 лет. Может ли мой сын официально оформить уход за нами и получать за это компенсационную выплату?».

Пенсионер.
Пенсионер.
СС0

В Отделении ПФР по Алтайскому краю ответили:

В соответствии с указом президента РФ на ежемесячные компенсационные выплаты может рассчитывать трудоспособный гражданин, осуществляющий уход за человеком старше 80 лет при условиях, если он:

  • не работает;
  • не получает пособие по безработице;
  • не является пенсионером.

При соблюдении этих условий у вашего сына не будет препятствий для того, чтобы официально оформить уход за вами и вашей супругой.

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