Можно ли ухаживать за старыми родителями и получать за это деньги?

В соответствии с указом президента РФ на ежемесячные компенсационные выплаты может рассчитывать трудоспособный гражданин, осуществляющий уход за человеком старше 80 лет при условиях, если он:

не работает;

не получает пособие по безработице;

не является пенсионером.

При соблюдении этих условий у вашего сына не будет препятствий для того, чтобы официально оформить уход за вами и вашей супругой.