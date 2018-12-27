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Жизнь
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Можно ли взыскать компенсацию вреда в случае ДТП с двух водителей?

Наталья из Барнаула обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Я как пассажир попала в ДТП при столкновении двух автомобилей. Обратилась с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда к одному из водителей, суд частично удовлетворил мои требования. Могу ли обратиться с аналогичными требованиями в суд к другому водителю?».

ДТП.
ДТП.
Открытые источники.

На вопрос ответила старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Светлана Овчиникова:

Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный пассажирам в результате их столкновения. Согласно п. 1 ст. 323 ГК РФ кредитор вправе предъявить иск о полном взыскании долга к любому из солидарных должников. Следовательно, наличие решения суда, которым удовлетворены те же требования кредитора против одного из солидарных должников, не является основанием для отказа в иске о взыскании долга с другого солидарного должника, если кредитор не получил выплаты от первого в полном объеме.

Таким образом, вы можете обратиться с иском о взыскании долга с другого водителя, пока не получили выплаты от первого. В новом решении суда должно быть указание на солидарный характер ответственности и на известные судебные акты, которыми удовлетворены те же требования к другим солидарным должникам.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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