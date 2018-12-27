Можно ли взыскать компенсацию вреда в случае ДТП с двух водителей?

Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный пассажирам в результате их столкновения. Согласно п. 1 ст. 323 ГК РФ кредитор вправе предъявить иск о полном взыскании долга к любому из солидарных должников. Следовательно, наличие решения суда, которым удовлетворены те же требования кредитора против одного из солидарных должников, не является основанием для отказа в иске о взыскании долга с другого солидарного должника, если кредитор не получил выплаты от первого в полном объеме.

Таким образом, вы можете обратиться с иском о взыскании долга с другого водителя, пока не получили выплаты от первого. В новом решении суда должно быть указание на солидарный характер ответственности и на известные судебные акты, которыми удовлетворены те же требования к другим солидарным должникам.