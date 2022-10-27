27 октября
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Жизнь

Можно переплыть на лодке. В центре Барнаула произошел потоп после дождя

Потоп произошел на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной в Барнауле. После сильного ливня участок дороги, в том числе пешеходный переход, буквально превратился в море. Об этом altapress.ru рассказала очевидица.

Ул. Молодежную затопило после сильного дождя в Барнауле 27.10.2022.
Ул. Молодежную затопило после сильного дождя в Барнауле 27.10.2022.
Предоставлено altapress.ru.

Пр. Красноармейский затопило из-за дождя 27 октября. На кадрах видно гигантские лужи и брызги от проезжающих машин

«Можно переплыть на лодке», — говорит наша читательница.

Ул. Молодежную затопило после сильного дождя в Барнауле 27.10.2022.
Ул. Молодежную затопило после сильного дождя в Барнауле 27.10.2022.
Предоставлено altapress.ru.
Ул. Молодежную затопило после сильного дождя в Барнауле 27.10.2022.
Ул. Молодежную затопило после сильного дождя в Барнауле 27.10.2022.
Предоставлено altapress.ru.

Кроме того, отмечает она, частично залило тротуары. Однако проезжая часть пострадала от осадков сильнее.

Ранее синоптики предупредили о непогоде в Алтайском крае. В региональном ЦГМС жителям пообещали снег и дождь.

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