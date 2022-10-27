Можно переплыть на лодке. В центре Барнаула произошел потоп после дождя

Пр. Красноармейский затопило из-за дождя 27 октября. На кадрах видно гигантские лужи и брызги от проезжающих машин
«Можно переплыть на лодке», — говорит наша читательница.
Ул. Молодежную затопило после сильного дождя в Барнауле
27.10.2022.
Предоставлено altapress.ru.
Ул. Молодежную затопило после сильного дождя в Барнауле
27.10.2022.
Предоставлено altapress.ru.
Кроме того, отмечает она, частично залило тротуары. Однако проезжая часть пострадала от осадков сильнее.
Ранее синоптики предупредили о непогоде в Алтайском крае. В региональном ЦГМС жителям пообещали снег и дождь.