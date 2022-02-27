Можно приготовить салатик. На Алтае несколько недель снижаются цены на рыбу, яйца и лук

В Алтайском крае на протяжении нескольких недель снижаются цены на ряд социально значимых продуктов, сообщает региональное правительство.

Алтайкрайстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в регионе по состоянию на 18 февраля.

«В течение пяти недель фиксируется снижение цен на яйца куриные, в течение четырех — на мороженую рыбу, в течение трех — на лук репчатый и пшено», — подчеркнули аналитики.

В сравнении с предыдущей неделей отмечено снижение средних цен на макаронные изделия (2,5%), пшено (1,7%), яблоки (1,5%), рис (1,3%), мороженую рыбу (1,1%).

Кроме того, наблюдается небольшое снижение цен на масло подсолнечное, лук репчатый, говядину, яйца, молоко, сметану и крупу гречневую — ядрицу.

При этом, как уточнили в краевом минэкономразвития, в среднем по России выросли цены на макаронные изделия, яблоки, рис, мороженую рыбу, лук репчатый, говядину, яйца, молоко, сметану и крупу гречневую.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае цена на сливочное масло продолжает бить немыслимые рекорды.