26 декабря
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Жизнь

Можно расслабиться. Как будем отдыхать в 2023 году

Новый производственный календарь порадует россиян долгими выходными и несколькими укороченными неделями. Altapress.ru рассказывает, как будем отдыхать и работать в 2023 году.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
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1
Как отдыхаем после Нового года?

После Нового года россиян ждет приятная праздничная неделя — с 31 декабря по 8 января.

Почему не до 10 января? Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из этого числа на другие дни в очередном календарном году.

2
Будут ли выходные 23 февраля и 8 марта?

Для защитников отечества подарок — длинные выходные в честь праздника с 23 по 26 февраля.

А вот всемирный женский день короткими каникулами не обрадовал. Выходным будет только 8 марта.

Морозы зимой. Домашний уют.
Морозы зимой. Домашний уют.
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3
Насколько длинными будут майские праздники?

В мае неделю отдохнуть не получится, но на три дня можно расслабиться — с 29 апреля по 1 мая будут выходные.

В честь празднования Дня победы выходными днями будут 6, 7, 8 и 9 мая.

4
Что касается отдыха в День России?

12 июня остается выходным днем. Россияне будут отдыхать с 10 и 12 июня.

Пляж. Море. Отдых. Лето.
Пляж. Море. Отдых. Лето.
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5
Какие еще будут выходные до конца года?

День народного единства порадует россиян длинными выходными — с 4 по 6 ноября.

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