Можно расслабиться. Как будем отдыхать в 2023 году

После Нового года россиян ждет приятная праздничная неделя — с 31 декабря по 8 января.
Почему не до 10 января? Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из этого числа на другие дни в очередном календарном году.
Для защитников отечества подарок — длинные выходные в честь праздника с 23 по 26 февраля.
А вот всемирный женский день короткими каникулами не обрадовал. Выходным будет только 8 марта.
В мае неделю отдохнуть не получится, но на три дня можно расслабиться — с 29 апреля по 1 мая будут выходные.
В честь празднования Дня победы выходными днями будут 6, 7, 8 и 9 мая.
12 июня остается выходным днем. Россияне будут отдыхать с 10 и 12 июня.
День народного единства порадует россиян длинными выходными — с 4 по 6 ноября.
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