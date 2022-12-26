Можно расслабиться. Как будем отдыхать в 2023 году

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Насколько длинными будут майские праздники?

В мае неделю отдохнуть не получится, но на три дня можно расслабиться — с 29 апреля по 1 мая будут выходные.

В честь празднования Дня победы выходными днями будут 6, 7, 8 и 9 мая.