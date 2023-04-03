Можно смело загорать. Потепление до +20 придет в Алтайский край

После промозглых холодов в Алтайский край придет тепло до +20 градусов. Оно продлится в течение недели. Altapress.ru сравнивает различные сервисы прогноза погоды.

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют до +6…+15 градусов в ближайший дни.

Самым теплым днем будет 6 апреля. В южных населенных пунктах температура поднимется до +20 градусов. В Барнауле тоже будет очень тепло — до +13…+15 градусов.

В течение недели осадков не ожидается. Скорость ветра во все дни будет 2−7 м/с.

Погода на неделю в Алтайском крае Алтайский гидрометцентр

«Яндекс.Погода» обещает ясную солнечную погоду, которая продлится до выходных. 8 и 9 апреля возможно похолодание до 0 градусов и дождь со снегом.

Погода в ближайшие дни Яндекс. Погода

Синоптики Gismetio предупреждают, что после недели тепла стоит быть готовым к ненастью. 10 и 11 апреля ожидаются снег с дождем.

Погода на неделю в Барнауле Gismetio

Ранее барнаульцы застали настоящую снежную бурю.