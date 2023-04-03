Можно смело загорать. Потепление до +20 придет в Алтайский край

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют до +6…+15 градусов в ближайший дни.
Самым теплым днем будет 6 апреля. В южных населенных пунктах температура поднимется до +20 градусов. В Барнауле тоже будет очень тепло — до +13…+15 градусов.
В течение недели осадков не ожидается. Скорость ветра во все дни будет 2−7 м/с.
«Яндекс.Погода» обещает ясную солнечную погоду, которая продлится до выходных. 8 и 9 апреля возможно похолодание до 0 градусов и дождь со снегом.
Синоптики Gismetio предупреждают, что после недели тепла стоит быть готовым к ненастью. 10 и 11 апреля ожидаются снег с дождем.
Ранее барнаульцы застали настоящую снежную бурю.