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3 октября
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Жизнь

«Можно вылететь на проезжую часть»: барнаульцы пожаловались на опасную лестницу

В соцсетях житель Барнаула пожаловался на состояние лестницы у моста на улице Малахова, рядом с Павловским трактом. По его словам, из-за больших дыр пешеходы рискуют «вылететь на проезжую часть», пишет Barnaul 22.

Дыры в лестнице на улице Малахова в Барнауле
Дыры в лестнице на улице Малахова в Барнауле
Роман Коровин, Barnaul 22

«Здесь постоянно идут и бегут дети, пожилые люди, и здесь такие дыры в ступенях, а также на другой стороне не закреплены перила», — сообщил очевидец.

Барнаулец отметил: он надеется, что соответствующие службы увидят его сообщение и примут меры.

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