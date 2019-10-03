«Можно вылететь на проезжую часть»: барнаульцы пожаловались на опасную лестницу

«Здесь постоянно идут и бегут дети, пожилые люди, и здесь такие дыры в ступенях, а также на другой стороне не закреплены перила», — сообщил очевидец.
Барнаулец отметил: он надеется, что соответствующие службы увидят его сообщение и примут меры.
В соцсетях житель Барнаула пожаловался на состояние лестницы у моста на улице Малахова, рядом с Павловским трактом. По его словам, из-за больших дыр пешеходы рискуют «вылететь на проезжую часть», пишет Barnaul 22.
«Здесь постоянно идут и бегут дети, пожилые люди, и здесь такие дыры в ступенях, а также на другой стороне не закреплены перила», — сообщил очевидец.
Барнаулец отметил: он надеется, что соответствующие службы увидят его сообщение и примут меры.
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