МРОТ в России предложили поднять до 20 тыс. рублей

Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР, передает ТАСС со ссылкой на слова парламентария Ярослава Нилова.

По нынешней методике расчета МРОТ, которая вступила в силу с 1 января, МРОТ ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.

Так, в 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. По мнению инициаторов нового законопроекта, новый механизм расчета МРОТ не привел к его существенному увеличению.

«Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения», — уверены авторы законопроекта.

Реализация новой инициативы, как уверяют парламентарии, потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1 162,5 млрд рублей.