11 августа 18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

МРОТ в России предложили поднять до 20 тыс. рублей

Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР, передает ТАСС со ссылкой на слова парламентария Ярослава Нилова.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

По нынешней методике расчета МРОТ, которая вступила в силу с 1 января, МРОТ ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.

Так, в 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. По мнению инициаторов нового законопроекта, новый механизм расчета МРОТ не привел к его существенному увеличению.

«Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения», — уверены авторы законопроекта.

Реализация новой инициативы, как уверяют парламентарии, потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1 162,5 млрд рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость