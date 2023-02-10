МТС может купить «Билайн»

По словам собеседников, слияние двух операторов «большой тройки» уже обсуждают. Но договоренностей пока нет.
В начале ноября 2022 года сообщалось, что холдинг хочет продать «Вымпелком» российскому менеджменту. Компанию оценили в 370 млрд рублей, уточняет РБК.
На этой неделе сделку одобрила правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Пока сделка с Veon не закрыта.
«Участники возможного слияния уже оценивают его экономический эффект — он может исчисляться десятками миллиардов рублей», — говорит менеджер инвесткомпании.
Ранее сообщалось, что Сбер предоставит кредит на покупку «Вымпелкома».