10 февраля
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Жизнь

МТС может купить «Билайн»

МТС может купить «Билайн», пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Девушка. Телефон.
Девушка. Телефон.
Источник_Fleepik.com.

По словам собеседников, слияние двух операторов «большой тройки» уже обсуждают. Но договоренностей пока нет.

В начале ноября 2022 года сообщалось, что холдинг хочет продать «Вымпелком» российскому менеджменту. Компанию оценили в 370 млрд рублей, уточняет РБК.

На этой неделе сделку одобрила правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Пока сделка с Veon не закрыта.

«Участники возможного слияния уже оценивают его экономический эффект — он может исчисляться десятками миллиардов рублей», — говорит менеджер инвесткомпании.

Ранее сообщалось, что Сбер предоставит кредит на покупку «Вымпелкома».

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