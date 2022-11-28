Сбербанк предоставит кредит на покупку Вымпелкома

Сбербанк может предоставить кредит на покупку Вымпелкома, сообщили «Ведомостям» источник в правительстве и топ-менеджер крупной IT-компании.

Сбербанк может прокредитовать сделку по продаже холдингом Veon дочерней компании Вымпелком («Билайн»).

По сделке Вымпелком оценили в 370 млрд рублей. В соответствии с соглашением Veon получит 130 млрд рублей, а 240 млрд — чистый долг компании, утверждает представитель оператора.

Планируется, что сумму вознаграждения выплатят, поскольку Вымпелком возьмет на себя и погасит долг Veon Holdings B.V. Предположительно, это уменьшит долю заемных средств на балансе Veon.

По словам источника, помимо Сбербанка, курировать покупку могут ВТБ и Газпромбанк. Но сделка — «вынужденная и нерыночная». Сбер может быть кредитором и покупателем актива.