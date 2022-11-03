До Новомоношкино с комфортом: для пассажиров железной дороги «прокачали» мобильный интернет

В результате проведенных работ компания обеспечила непрерывное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом железной дороги, ведущей из Барнаула в Кузбасс.

Было установлено 12 базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной линии Барнаул — Новомоношкино общей протяженностью 130 км. В результате скоростной мобильный интернет до 100 Мбит\с получили путешественники, передвигающиеся через Алтайский край по железной дороге.

Теперь пассажиры поездов смогут на всем пути пользоваться привычными мобильными сервисами: общаться в мессенджерах, просматривать ленты социальных сетей, загружать и смотреть видео, а также совершать онлайн-покупки даже во время поездки. Такие же возможности доступны жителям сел Логовское, Новокопылово, Новочесноковка, Шпагино и других малых населённых пунктов, расположенных вдоль железной дороги.

Ранее МТС значительно улучшила качество связи в Барнауле и пригороде, а также в популярных туристических локациях края — на озере Яровом и в селе Сростки.