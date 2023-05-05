5 мая
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Жизнь

МТС улучшила связь в пригороде Барнаула

МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в пригороде Барнаула. В преддверии дачного сезона высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в населенных пунктах, где располагаются садовые и дачные участки.

Пригород Барнаула.
Пригород Барнаула.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Сеть МТС четвертого поколения впервые стала доступна в поселке Научный городок, СНТ Обь и Обь-1. Здесь расположены летние дачи и сады барнаульцев, а также дома, владельцы которых используют их круглогодично. Теперь ценители отдыха на природе смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки в интернет-магазинах, смотреть кино под открытым небом.

Скоро лето и пригород Барнаула вновь оживет благодаря многочисленным дачникам. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкость сети там, где это необходимо. Важно, чтобы барнаульцы смогли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения, — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

В прошлом году доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС получили владельцы СНТ, расположенных вдоль Заринского тракта — «Черемшанка», «Березовая Роща», «Вагонник», «Дружба», «Надежда», «Вагоностроитель 2», «Феникс», «Энергостроитель», «Голубцовское», «Сигнал» и «Ст.40 км».

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