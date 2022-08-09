9 августа
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Жизнь

МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта

Теперь туристы и местные жители могут отправиться в путешествие по одной из самых удивительных и красивых дорог не только России, но и мира — в сопровождении аудиогида. Гид подготовлен к 100-летию Чуйского тракта в статусе федеральной автомобильной дороги, в рамках экологического проекта «Место силы».

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.
Источник: МТС

Аудиогид стартует от парка «Городское начало» в Новосибирске и завершается в селе Ташанта на границе с Монголией и охватывает 66 объектов Чуйского тракта. На протяжении тысячи километров легендарной трассы пользователи узнают об истории Чуйского тракта, увидят бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «марсианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и подняться на гору Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти гид «Чуйский тракт» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«С каждым годом эксперты туристической отрасли отмечают рост интереса к Алтайскому краю со стороны гостей — в текущем сезоне ожидается более двух миллионов туристов. Для того, чтобы пребывание гостей в Алтайском крае было комфортным и максимально насыщенным, мы улучшили LTE-покрытие в популярных туристических местах — в Белокурихе и Сростах, на озере Яровом и на Бирюзовой Катуни. Чуйский тракт является не только важнейшей автодорогой в Алтайском крае, но сам по себе является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. „Оцифровав“ его, мы не только раскрыли тайны и рассказали легенды этого маршрута, но и сделали подарок региону к 100-летию тракта», — рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Аудиогид запущен к 100-летию Чуйского тракта.
Аудиогид запущен к 100-летию Чуйского тракта.
МТС

«Приятно, что компания МТС не обошла стороной такую значимую дату — 100-летие присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения — и выпустила аудиогид по самой красивой дороге России. За прошедшее время тракт изменился до неузнаваемости — из опасной, трудной тропы превратился в качественную, современную дорогу, по которой легко и приятно путешествовать. Сегодня Чуйский тракт не только важная транспортная артерия, но и популярный туристический маршрут. Ежегодно по нему проезжает 2 млн. путешественников. История легендарного Чуйского тракта и трех регионов, по которым он проходит, станет еще доступнее благодаря современным технологиям. Мы признательны компании МТС, которая помогает нам внедрять цифровые инструменты для повышения туристической привлекательности региона», — прокомментировала директор АНО «Туристский информационный центр Алтайского края» Александра Томашевич.

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