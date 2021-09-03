Власти Алтайского края могут использовать платформу для эффективного управления регионом на основе Big Data

Платформа дает возможность пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС по заданным параметрам. Регионы могут запрашивать информацию о фактической численности населения и его социально-демографическом составе, ежедневных и сезонных миграциях, туристических потоках и другие данные.

Вклад в создание платформы внесли эксперты Дальневосточного федерального университета, который принимает участие в разработке алгоритмов и методологии исследований.

Использование Big Data помогает эффективно планировать развитие города и региона. Например, на основе «больших данных» можно объективно оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, достаточность инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков или парковочных пространств.

Анализ туристических потоков подразумевает оценку фактического количества туристов, средней продолжительности поездки, наиболее востребованных видов транспорта и самых популярных локаций. Также Big Data дает возможность составить усредненный «портрет» туриста, в том числе посмотреть социально-демографические характеристики, уровень дохода и сферу интересов. Эти данные позволяют разработать стратегию повышения туристической привлекательности региона, грамотно распределять бюджетные средства и стимулировать развитие инфраструктуры именно там, где она необходима.

МТС реализовала уже более 70 геоаналитических проектов в 36 регионах России. Платформа «МТС.Регион» позволяет автоматизировать сбор аналитики, в результате клиент получает регулярно обновляющуюся информацию вместо разового исследования. Сервис работает по модели подписки: пользователь выбирает, какие данные и за какой период хочет получать. Специалисты МТС настраивают аналитические модели, а затем информация обновляется в автоматическом режиме. Автоматизированный подход позволяет отслеживать динамику многочисленных процессов и гибко реагировать на изменения.

Планирование развития регионов на основе Big Data, создание цифровых моделей городов — один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики. Сейчас, когда буквально во всех регионах России планируется быстрое развитие городских агломераций и транспортной системы, очень важно создать и предоставить качественные цифровые аналитические инструменты. Это позволит реализовать государственные инициативы с максимальной эффективностью, — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Аналитика Big Data позволяет выявлять неочевидные тенденции в развитии городов и учитывать их при принятии управленческих решений. Например, в Самарской области с помощью аналитики МТС министерство туризма подсчитало, что в 2020 году в два раза увеличилась средняя продолжительность поездки в регион, в результате туристы тратили на отдых в области в среднем на 30 процентов больше, чем в предыдущие годы. Также на основе данных платформы был сформирован рейтинг регионов, откуда приезжают туристы, проведён анализ сезонности, выявлены объекты притяжения, спрогнозирован объем турпотока и определены приоритетные направления для развития авиасообщения. В результате министерство транспорта и департамент туризма запустили программу субсидирования авиабилетов из Калининградской области.

Для подключения услуги «МТС.Регион» необходимо обратиться к персональному менеджеру или написать на mts.region@mts.ru.