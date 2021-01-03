Мумии откроют личико. «Принцессу Укока» дважды покажут в Горном Алтае на новогодние праздники

В новогодние праздники музей будет открыт 4 и 5 января (понедельник и вторник). В остальные дни экспозиция будет работать только по выходным, шесть раз месяц с 10:00 до 13:00.
Напомним, в 1993 году во время археологических раскопок на плато Укок в разграбленном кургане Ак-Алаха ученые нашли мумия девушки, которая чудом сохранилась. После того, как о находке заговорили, народ прозвал ее «принцессой Укока».
На ней также хорошо сохранилась одежда — шелковая рубашка, шерстяная юбка. На голове был парик и головной убор. На левой руке мумии — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.
К слову, местное население выступило против того, чтобы находку показывали посетителям музея. Алтайцы считают ее хранительницей своей земли, они неоднократно требовали захоронить мумию и больше не тревожить ее покой.
Справка
Просто так показывать «принцессу Укрка» нельзя. Экспонировать ее можно только при соблюдении определенных условий. В частности, свет в помещении должен быть рассеянным, не должны вестись фото- и видеосъемка. Для «принцессы» был сделан особый саркофаг. В нем поддерживается температура в +16−17 градусов по Цельсию. Влажность не должна быть меньше 60%.