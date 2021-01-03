Мумии откроют личико. «Принцессу Укока» дважды покажут в Горном Алтае на новогодние праздники

Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске наконец опубликовал на своем сайте график работы экспозиции, когда знатоки и ценители алтайской истории смогут увидеть женщину пазырыкской культуры (V-III век до нашей эры) — знаменитую «принцессу Укока».

В новогодние праздники музей будет открыт 4 и 5 января (понедельник и вторник). В остальные дни экспозиция будет работать только по выходным, шесть раз месяц с 10:00 до 13:00.

Напомним, в 1993 году во время археологических раскопок на плато Укок в разграбленном кургане Ак-Алаха ученые нашли мумия девушки, которая чудом сохранилась. После того, как о находке заговорили, народ прозвал ее «принцессой Укока».

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На ней также хорошо сохранилась одежда — шелковая рубашка, шерстяная юбка. На голове был парик и головной убор. На левой руке мумии — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.

К слову, местное население выступило против того, чтобы находку показывали посетителям музея. Алтайцы считают ее хранительницей своей земли, они неоднократно требовали захоронить мумию и больше не тревожить ее покой.