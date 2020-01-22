Муниципальные УК и методички для жильцов появятся в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал в эфире на радио «Маяк» о работе над созданием в регионе муниципальных управляющих компаний, сообщает « ВашГород.ру ».

О новых формах УК Цивилев рассказал после звонка женщины с жалобой на некоторые компании, которые «грабят» и «половину денег списывают на услуги, которые не заказывали».

По словам женщины, люди не могут защитить свои права из-за того, что у них нет необходимых знаний в сфере ЖКХ, а вышестоящие инстанции присылают отписки в ответ на жалобы.

Губернатор напомнил звонившей, что жильцы как минимум сами могут выбирать УК и заключать с ней договор. И привел пример из жизни.

«Я сам в Кемерово проводил осмотр проблемных домов в присутствии жителей и представителей УК. У нас был интересный эксперимент — рядом находятся несколько домов. Только в одном доме и вода в подвале, и подъезды не сделаны, и современного освещения нет, и входная группа не отремонтирована. Представитель другой УК сказала, что за эти же деньги она в своих домах навела порядок. Мы поехали посмотреть — и совсем другая картина, все приведено в порядок», — рассказал Цивилев.

Сергей Цивилев. ako.ru

Также Цивилев посоветовал внимательно наблюдать за работой УК. Ведь некоторые из них находятся не на территории региона, и с ними возникают сложности в плане взаимодействия и воздействия.

В связи с этим, как подчеркнул губернатор, в Кузбассе уже создают муниципальные УК, которые будет контролировать муниципалитет или администрация области.

Кроме того, появится единая методичка по контролю за расходами на содержание домов. Она поможет жителям самостоятельно проверять расходы УК, уверен глава региона.