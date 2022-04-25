Муромская Божия Матерь. Как появилась чудотворная икона, и о чем ей можно молиться

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Муромская Божия Матерь: кто принес икону из Мурома в Киев , и кому она помогла

Как пишет radiovera.ru, Муромский образ Богоматери принес из Мурома в Киев просветитель этого края — святой благоверный князь Константин. Произошло это в начале 19 века.

Константин убеждал языческие племена принять христианство, но они противились. Так что созрел заговор: его решили убить.

Вот только князь узнал об этом и безоружный вышел к злоумышленникам. В руках он держал икону Божией Матери.

Библия. Крест. Христианство СС0

Заговорщики раскаялись и сами попросили совершить над ними крещение.