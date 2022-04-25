25 апреля
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Жизнь

Муромская Божия Матерь. Как появилась чудотворная икона, и о чем ей можно молиться

День Муромской иконы Божией Матери отмечают 25 апреля. История знаменитого лика — в материале altapress.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0
1
Муромская Божия Матерь: кто принес икону из Мурома в Киев, и кому она помогла

Как пишет radiovera.ru, Муромский образ Богоматери принес из Мурома в Киев просветитель этого края — святой благоверный князь Константин. Произошло это в начале 19 века.

Константин убеждал языческие племена принять христианство, но они противились. Так что созрел заговор: его решили убить.
Вот только князь узнал об этом и безоружный вышел к злоумышленникам. В руках он держал икону Божией Матери.

Библия. Крест. Христианство
Библия. Крест. Христианство
СС0

Заговорщики раскаялись и сами попросили совершить над ними крещение.

2
Кого еще спасла Муромская икона Божией Матери?

По поверью, от лика Божией Матери исходит большая благодать. Поэтому икона спасла еще одного неповинного — епископа Рязанского и Муромского, Василия. Его оклеветали. Но он, держа икону в руках, доплыл на своей мантии по Оке — из Мурома в Рязань.

Кстати, в Рязани и Муроме до сих пор читают списки с этой чудотворной иконой.

3
А кто и о чем может молиться Муромской иконе Божией Матери?

У Муромской иконы Божией Матери можно попросить о:

  • Даровании мудрости;
  • Сил на ведение правильной политики;
  • Остром, ясном уме и радости;
Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0
  • Любви и согласии в семейной жизни;
  • Послушании и терпении;
  • Выздоровлении;
  • Достижении целей.
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