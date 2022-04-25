Муромская Божия Матерь. Как появилась чудотворная икона, и о чем ей можно молиться

Как пишет radiovera.ru, Муромский образ Богоматери принес из Мурома в Киев просветитель этого края — святой благоверный князь Константин. Произошло это в начале 19 века.
Константин убеждал языческие племена принять христианство, но они противились. Так что созрел заговор: его решили убить.
Вот только князь узнал об этом и безоружный вышел к злоумышленникам. В руках он держал икону Божией Матери.
Заговорщики раскаялись и сами попросили совершить над ними крещение.
По поверью, от лика Божией Матери исходит большая благодать. Поэтому икона спасла еще одного неповинного — епископа Рязанского и Муромского, Василия. Его оклеветали. Но он, держа икону в руках, доплыл на своей мантии по Оке — из Мурома в Рязань.
Кстати, в Рязани и Муроме до сих пор читают списки с этой чудотворной иконой.
У Муромской иконы Божией Матери можно попросить о:
- Даровании мудрости;
- Сил на ведение правильной политики;
- Остром, ясном уме и радости;
- Любви и согласии в семейной жизни;
- Послушании и терпении;
- Выздоровлении;
- Достижении целей.