Бажаев Муса Юсупович, владелец предприятия «Русская платина», и компания «Норникель», одна треть которой является частью компаний крупного российского бизнесмена, выделяют инвестиции в $15 млрд на добычу металлов платиновой группы. Это общее предприятие, которое будет расположено на Таймыре, станет мировым лидером в своей области, первым по производимым объемам.

В 2024 году «Норникель» и «Русская платина» Мусы Бажаева примутся за добычу на Таймыре таких редких и дорогих металлов, как платиноиды, а также медь и никель. Муса Бажаев отчитался об этом лично президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, а «Норникель» доложил об успешном совместном контракте на добычу платиноидов своим инвесторам.

В результате объединения «Русской платины» и «Норникеля» возникнет новое предприятие «Арктик палладий». Оно уже было официально зарегистрировано в 2018 году «Норникелем», который обеспечит будущей фирме лицензию для легальной разработки Масловского месторождения. Муса Бажаев в свою очередь обеспечит «Арктик палладий» лицензией на разработку двух крупнейших месторождений. Это обеспечит равное участие в новом производственном проекте обеих компаний, которые теперь ждут лишь разрешения от Федеральной антимонопольной службы.

Муса Бажаев: объединение «Русской платины» и «Норникеля»

Решение об объединении усилий предприятий, которые возглавляет Бажаев Муса Юсупович, и компании Владимира Потанина было принято еще в 2018 году. Однако до этого обе компании спорили между собой за «Норильск-1», и спор этот растянулся на шесть лет. «Русская платина» получила разрешение на разработку в регионе. Но в Норильском промышленном районе монопольно действовал «Норникель», который, будучи недоволен тем, что Роснедра отдали право разработки в этом регионе «Русской платине», препятствовал ее работам на месте.

Теперь, когда споры улажены паритетным решением, в результате объединенных усилий к 2030 году, когда созданная компания поднимется до планируемого уровня мощностей, планируется добывать 21 миллион тонн руды из трех месторождений. А общий объем инвестиций, как отчитался Муса Бажаев Владимиру Путину, составит $15 млрд.

Официальный интернет-ресурс Кремля приводит слова Мусы Бажаева о том, что в год «Арктик палладий» будет вырабатывать около 120 т платиноидов, а выручка за двенадцать месяцев будет получена в объеме $7 млрд. Таким образом, проект за четыре года выйдет на полную самоокупаемость.

Муса Бажаев доложил Владимиру Путину о том, что его предприятие «Русская платина» вместе с РФПИ и ВТБ находятся в поиске партнеров для проекта на Ближнем Востоке, в том числе и иностранных. «Норникель» пока от комментариев по этому поводу воздержался. И если РФПИ подтверждает переговоры, то ВТБ может дать финансирование проекту, видя перспективы в привлечении партнеров с Ближнего Востока.

Бажаев Муса Юсупович: финансирование «Арктик палладия»

В 2017 году у ВТБ было 3% в «Русской платине», и это не считая опциона на 20%. Поэтому ВТБ примет инвестиционное участие и в «Арктик палладии», постепенно увеличивая его. Муса Бажаев заявил, что этот вопрос подлежит обсуждению. Боле того, даже государственная корпорация ВЭБ. РФ изъявляла желание предоставить финансирование «Арктик палладию».

Впрочем, это как раз понятно, ведь все запасы руды, которые будет добывать «Арктик палладий», составляют 770 млн тонн, а время существования проекта оценивается в 50 лет. Только на Черногорском месторождении каждый год планируют добывать 7 млн тонн руды. Поэтому инвестиции уже в первый этап проекта с 2019 по 2024 год будут составлять $2,8−3,2 млрд.

Эксперт из «Райффайзенбанка» Ирина Ализаровская делает прогноз, что окупаемость компании Мусы Юсуповича Бажаева «Арктик палладий» следует ожидать лишь после того, как новое предприятие заработает в полную силу своих производственных мощностей, то есть выйдет на объем более 100 т руды в год. Однако к 2024 году «Арктик палладий» лишь собирается приступить к добыче руды, а подготовительные работы будут длиться самое меньшее 8−9 месяцев. В ближайшее время стоимость палладия будет расти, но нельзя предсказать, какая цена установится в 2030 году, когда «Арктик палладий» достигнет пика производительности.

Впрочем, нельзя забывать, что партнером Мусы Бажаева выступает «Норникель», являющийся наиболее крупным мировым добытчиком палладия. В 2018 г. компания изготовила 2,7 млн тройских унций, что составляет 40% от того количества, что производится во всем мире. Теперь компания собирается только наращивать производство платиноидов, и Бажаев Муса Юсупович с его производственными мощностями «Арктик палладия» будет играть здесь ключевую роль.