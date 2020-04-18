Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 апреля 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Свалка и мертвые коты. Барнаульцы возмущены состоянием парка Индустриального района

Большая часть зеленого массива в парке «Лесная сказка» заброшена, здесь сваливают горы мусора, а особо потаенные места облюбовали наркоманы. Своими наблюдениями поделился барнаулец Данил Неплюев в сообществе Barnaul22.

Мусор в парке Индустриального района.
Мусор в парке Индустриального района.
vk.com/barneos22.

Он сфотографировал кучи мусора в парке, заметив, что с недавних пор здесь красуется могила животного. Там же горожанин обнаружил труп кошки в коробке.

«Собак здесь уже вешали, кладбище животных начали устраивать и страшно представить, что будет дальше… Будем трупы людей находить или ходить по их закопанным телам?» — говорит автор поста.

Барнаулец возмущен тем, что люди «умеют только гадить везде, где отдыхают». «Также уделю внимание людям из общества „за собаками своими убирайте!“ Мы то убираем! И за вами тоже убираем!»

Данил рассказал, что на поляне, где гуляют собаководы, сделали что-то на подобие лавочек для себя, чтобы не постоянно на ногах быть и можно было присесть.

Наше место облюбовали любители проспиртоваться и нагадить везде, где можно и нельзя. И так каждый день, за одними убрали, пришли другие и по новой! Повесили мусорный пакет, чтобы убирать туда мусор за собой и слава богу, некоторым хватает мозгов кидать мусор в этот пакет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость