Свалка и мертвые коты. Барнаульцы возмущены состоянием парка Индустриального района

Он сфотографировал кучи мусора в парке, заметив, что с недавних пор здесь красуется могила животного. Там же горожанин обнаружил труп кошки в коробке.

«Собак здесь уже вешали, кладбище животных начали устраивать и страшно представить, что будет дальше… Будем трупы людей находить или ходить по их закопанным телам?» — говорит автор поста.

Барнаулец возмущен тем, что люди «умеют только гадить везде, где отдыхают». «Также уделю внимание людям из общества „за собаками своими убирайте!“ Мы то убираем! И за вами тоже убираем!»

Данил рассказал, что на поляне, где гуляют собаководы, сделали что-то на подобие лавочек для себя, чтобы не постоянно на ногах быть и можно было присесть.