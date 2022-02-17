Мусорные заводы построят на Алтае. Что об этом известно и сколько на них потратят

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Где еще появятся мусорные заводы?

РЭО будет взаимодействовать с десятью субъектами Сибири.

Отмечается, что оператор подписал дорожные карты с девятью регионами: Красноярским и Алтайским краем, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областями, а также республиками Тыва, Хакасия и Алтай.

Мусор Рубцовска. rubadm.ru

«В рамках национального проекта „Экология“ на территории Сибирского федерального округа планируется ввод объектов обработки (сортировки) ТКО общей мощностью 5,865 млн тонн в год. На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионе, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.