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Жизнь

Мусорные заводы построят на Алтае. Что об этом известно и сколько на них потратят

Крупный экотехнопарк и несколько мусоросортировочных заводов построят в Алтайском крае. Рассказываем, сколько денег в них вложат и в каких еще регионах появятся подобные объекты.

Мусор. Место накопления отходов.
Мусор. Место накопления отходов.
Altapress.ru
1
Сколько мусорных заводов построят в Алтайском крае?

Кроме экотехнопарка, в Алтайском крае построят четыре мусоросортировочных завода. Об этом сообщает Российский экологический оператор (РЭО).

2
Где еще появятся мусорные заводы?

РЭО будет взаимодействовать с десятью субъектами Сибири.

Отмечается, что оператор подписал дорожные карты с девятью регионами: Красноярским и Алтайским краем, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областями, а также республиками Тыва, Хакасия и Алтай.

Мусор Рубцовска.
Мусор Рубцовска.
rubadm.ru

«В рамках национального проекта „Экология“ на территории Сибирского федерального округа планируется ввод объектов обработки (сортировки) ТКО общей мощностью 5,865 млн тонн в год. На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионе, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

3
Сколько денег выделят на мусорные заводы Сибири?

Планируется, что во все мусорные заводы Сибири вложат примерно 60 млрд рублей. Это примерно 95% денег, которые нужны, чтобы реализовать проект.

4
А во сколько проектов РЭО уже вложил деньги?
Хлам. Мусор.
Хлам. Мусор.
Pixabay.com

РЭО уже профинансировал пять проектов на 6,1 млрд рублей (это облигационный займ) в 2021 году.

Кстати, один из них («Эколайн-Вторпласт») получил статус зеленого проекта, прошел верификацию.

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