Мусорные заводы построят на Алтае. Что об этом известно и сколько на них потратят

Кроме экотехнопарка, в Алтайском крае построят четыре мусоросортировочных завода. Об этом сообщает Российский экологический оператор (РЭО).
РЭО будет взаимодействовать с десятью субъектами Сибири.
Отмечается, что оператор подписал дорожные карты с девятью регионами: Красноярским и Алтайским краем, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областями, а также республиками Тыва, Хакасия и Алтай.
«В рамках национального проекта „Экология“ на территории Сибирского федерального округа планируется ввод объектов обработки (сортировки) ТКО общей мощностью 5,865 млн тонн в год. На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионе, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Планируется, что во все мусорные заводы Сибири вложат примерно 60 млрд рублей. Это примерно 95% денег, которые нужны, чтобы реализовать проект.
РЭО уже профинансировал пять проектов на 6,1 млрд рублей (это облигационный займ) в 2021 году.
Кстати, один из них («Эколайн-Вторпласт») получил статус зеленого проекта, прошел верификацию.