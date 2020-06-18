Мусоропроводы хотят закрыть в многоэтажках. Заплатят за это жильцы, но есть и плюсы

Соответствующее предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
Авторы инициативы подчеркнули, что мусоропроводы в жилых домах — это источники неприятного запаха и шума в подъездах, они приводят к появлению насекомых и грызунов, являются причиной пожаров.
Поэтому общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах. При этом расходы лягут на плечи жильцов, но в будущем они смогут ежемесячно экономить на платежах за ЖКУ.
В качестве альтернативы общественники предлагают наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации, если жильцы систематически нарушают правила пользования мусоропроводом.
Инициативу поддержали в профильном комитете Госдумы, Общественном совете при Минстрое и «Деловой России».
Первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что отказ от мусоропроводов станет логичным этапом реализации мусорной реформы.
Член комитета ГД по бюджету и налогам Виктор Зубарев и вовсе уверен, что инициатива поспособствует выработке привычки ответственного отношения к окружающей среде.