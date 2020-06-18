Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июня 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Мусоропроводы хотят закрыть в многоэтажках. Заплатят за это жильцы, но есть и плюсы

Несколько общественных организаций предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и не проектировать их в новостройках, пишут «Известия».

Почтовые ящики в подъезде № 6 девятиэтажки по улице Георгиева, 44 брошены у мусоропровода.
Почтовые ящики в подъезде № 6 девятиэтажки по улице Георгиева, 44 брошены у мусоропровода.
Марина Кочнева

Соответствующее предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.

Авторы инициативы подчеркнули, что мусоропроводы в жилых домах — это источники неприятного запаха и шума в подъездах, они приводят к появлению насекомых и грызунов, являются причиной пожаров.

Поэтому общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах. При этом расходы лягут на плечи жильцов, но в будущем они смогут ежемесячно экономить на платежах за ЖКУ.

В качестве альтернативы общественники предлагают наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации, если жильцы систематически нарушают правила пользования мусоропроводом.

В центре Барнаула автомобиль, припаркованный у подъезда, засыпали мусором .
В центре Барнаула автомобиль, припаркованный у подъезда, засыпали мусором.
Мария Шарабарина в vk.com/barneos22

Инициативу поддержали в профильном комитете Госдумы, Общественном совете при Минстрое и «Деловой России».

Первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что отказ от мусоропроводов станет логичным этапом реализации мусорной реформы.

Член комитета ГД по бюджету и налогам Виктор Зубарев и вовсе уверен, что инициатива поспособствует выработке привычки ответственного отношения к окружающей среде.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость