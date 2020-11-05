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Жизнь

Мутировавший коронавирус обнаружили на 1139 датских норковых фермах

Правительство Дании решило уничтожить всех норок на зверофермах после того как у них обнаружили мутацию коронавируса, передает Датское радио.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Коронавирус был выявлен на 1139 норковых фермах в Дании. На 207 норковых фермах обнаружены случаи заражения животных мутировавшим ковидом.

Выявленная у норок мутировавшая инфекция распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител, пишет polit.ru.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что вирус может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

В уничтожении норок примут участие вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.

При этом государство планирует возместить фермерам все убытки.

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