Мутировавший коронавирус обнаружили на 1139 датских норковых фермах

Коронавирус был выявлен на 1139 норковых фермах в Дании. На 207 норковых фермах обнаружены случаи заражения животных мутировавшим ковидом.
Выявленная у норок мутировавшая инфекция распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител, пишет polit.ru.
Премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что вирус может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.
В уничтожении норок примут участие вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.
При этом государство планирует возместить фермерам все убытки.