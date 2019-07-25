Музей радиотехники открывается 1 августа в ТРЦ «Пионер»

Владелец коллекции советской радиотехники — Андрей Минкин. Его увлечение началось с коллекционирования пластинок: в 9 лет Андрей получил в подарок первый проигрыватель. Со временем коллекция пополнялась, появлялись новые приборы, а старые ломались и приходили в негодность. Андрей пробовал чинить их самостоятельно, даже получил специальность «радиомеханик». Но не всегда коллекционер был связан с советской техникой. В конце 2000-х он работал управляющим шоу роботов и объехал с ним несколько российских городов. Так что с более современной техникой Андрей обращается так же профессионально.

Владельца коллекции интересуют не только сами экспонаты, но и их история. Поэтому на каждой выставке он демонстрирует посетителям принцип работы техники и параллельно рассказывает интересные случаи или легенды. Поэтому Андрей тоже важная часть любой своей выставки.

Радиола «Гамма»

Познакомимся поближе с одним из экспонатов коллекции. Первая в мире радиола со светомузыкой марки «Гамма» включает во время проигрывания музыки цветные лампочки — красные, синие и зеленые. Такие приборы были уникальным изобретением советской радиотехники и выпускались в 1964—1969 годах.

Радиола «Гамма». «ТРЦ"Пионер.

А вдохновлялись изобретатели «Гаммы» идеями знаменитого композитора Александра Скрябина, который утверждал, что звукам соответствуют определённые цвета и значительно улучшают их восприятие.

Этот и многие другие экспонаты ждут вас в музее радиотехники в ТРЦ «Пионер».

Магнитофон «Днепр»

Какие еще экспонаты можно увидеть в коллекции музея? Магнитофон «Днепр» модели 1956 года, первый из «Днепров» с двухдорожечной записью и лентой на катушках и вообще первый советский серийный двухдорожечный магнитофон. Производился он с использованием на тот момент самой качественной ленты — советской «тип 2» или СН производства ГДР. Так что это настоящая звезда радиотехники того времени!

Магнитофон «Днепр». «ТРЦ"Пионер.

Выглядит довольно небольшим, но весит довольно много — 28 кг.

Хотите послушать советские шлягеры на этом магнитофоне? Тогда ждем вас в музее радиотехники в ТРЦ «Пионер»!

Магнитофон «Олимп»

Поднимаемся на олимп многих коллекций радиотехники! Точнее, знакомимся с катушечным магнитофоном «Олимп МПК-005-С1». По сути он является магнитофоном-приставкой и используется для работы в составе целого радиокомплекса. Что нового (на момент выпуска, конечно, — с 1989 года) можно увидеть в этой модели? Режимы «Обзор» и «Память» позволяют найти нужный фрагмент фонограммы по паузам, а еще у него есть таймер, чтобы включить магнитофон в заранее установленное время.

Магнитофон «Олимп». «ТРЦ"Пионер.

Вот такое чудо техники конца XX века. Приходи в наш музей радиотехники и посмотри на интереснейшие экспонаты!

Уникальность коллекции Андрея Минкина в том, что экспонаты работают, их можно включить, посмотреть и послушать. Ведь «фишка» музеев XXI века в их интерактивности: тебе не просто демонстрируют внешний вид экспоната и рассказывают его историю, а позволяют ему самому что-то рассказать.

Многие проигрыватели легко настраиваются на современные радиоволны, так что можно послушать новые программы через призму советской техники.

Немного об устройстве проигрывателя пластинок

Проигрывателя пластинок. «ТРЦ"Пионер.

Основным элементом электропроигрывателя является электропроигрывающее устройство, которое обычно выполняется в виде функционально законченного блока. Оно состоит из электродвигателя, массивного диска, тонарма с головкой звукоснимателя и различных вспомогательных устройств: автостопа, автомата для установки звукоснимателя на вводную канавку грампластинки, микролифта для плавного опускания и подъема головки звукоснимателя и т. д.

Звучит довольно сложно, но большинство из нас хотя бы раз видели, как работает проигрыватель пластинок: иголочка аккуратно скользит по пластинке, и получается звук.

Проигрывателя пластинок. «ТРЦ"Пионер.

А если вы знаете об этом увлекательном процессе только в теории, то музей радиотехники в ТРЦ «Пионер» с удовольствием покажет вам вживую принцип работы проигрывателя. Приходите в гости!

Противоречивая история радио

Музей радиотехники. «ТРЦ"Пионер.

Многие в ответ на вопрос «Кто изобрел радио?» без сомнения ответят — Попов. Но это только в России. Некоторые люди за рубежом свяжут с его изобретением фамилии Маркони, Резерфорда, Теслы, Брауни и других ученых. На самом деле этапы развития радио насчитывают около сотни различных событий и связаны со всеми этими выдающимися людьми.

Музей радиотехники. «ТРЦ"Пионер.

Радио послужило мощнейшим стимулом в исследовании и развитии электричества и стало основой электроники. Радиовещание является одним из основных средств оперативной информации, массовой агитации и пропаганды, просвещения населения. Так что без радио мы буквально никуда!

Радиола «Гамма». «ТРЦ"Пионер.

Приходите знакомиться с легендами радиотехники в музей ТРЦ «Пионер».

Ждем вас!

Г. Барнаул, пр. Ленина, 102-в