Музейная ночь в Барнауле 2019: куда сходить и что посмотреть

«Музейную ночь» в Барнауле торжественно откроют в 18:00 на «Нулевом километре».
Музейная ночь в Барнауле 2019
На вокзале оживет история
На барнаульском железнодорожном вокзале пройдет акция «Ожившая история». Гости окажутся на балу конца XIX века и научатся танцевать польку, марш, вальс. Здесь же пройдет концерт лауреатов регионального фестиваля «Открытый микрофон». Начало в 20:00 на ул. Привокзальной, 14.
Посетители также смогут увидеть коллекции осветительных и сигнальных железнодорожных фонарей, узнают, как выглядел процесс укладки рельсов во времена строительства первых линий на Алтае, полюбуются головными уборами железнодорожников. Подробная программа.
Музей «Город»: концерты и татуировки
В музее откроется выставка работ тату-мастеров «Mama protiv» и сад больших цветов с фото-зоной «Big flower». В 20:00 начнется барабанное шоу от школы DRUMSTARZ, а еще через час и до 02:00 одна за другой будут выступать группы FouR, «365 дней», «Наобум», «Элевейторс», «Зигзаги», Na Fokse, MORO.
В 23:30 обещают бумажное шоу. Будут гигантские пазлы и многочисленные мастер-классы. Подробная программа.
Художественный музей: запрещенные фотографии
В 19:00 в музее откроется фотовыставка «Счастье, проходящее мимо» из Государственного центра современного искусства Томска. Здесь можно будет увидеть документальные фотографии, запрещенные в СССР.
В 20:00 начнется мультимедийная программа «Фото-арт Сибири», которую проведут Евгений Иванов и Вячеслав Мизин из скандально известной арт-группы «Синие носы» (Новосибирск).
Анонсируют также спреинг нишевой парфюмерии под атмосферную французскую музыку. Подробная программа.
Краеведческий музей: реконструкторы и Баба Яга
«Ночь музеев» в 19:00 здесь откроет S.S.R.CREW — команда моторайдеров Сибири, а в 20:00 зрителей ждут бои от Клуба исторической реконструкции «Sibhaufen».
Музей обещает несколько десятков мастер-классов, призовых викторин, познавательных программ и мини-экскурсий-бенефисов по отдельным экспонатам.
В 00:40 программу продолжит DJ School Barnaul, а в 01:00 пройдет экскурсия в темноте по отделу природы от Бабы Яги. Желающие смогут отчеканить монету на память или пострелять из лука. Подробная программа.
«Турина гора»: великолепные орхидеи
В галерее работает выставка «Орхидеи. Салонная живопись». С 19:00 до полуночи художница Ксения Скоромная будет рисовать орхидеи на теле всех, кто любит боди-арт.
С 20:30 до 23:00 художница Елена Вахненко преподаст мастер-класс по созданию роскошных орхидей-украшений из иранской замши. Подробная программа.
Центральный парк: костер и страшные истории
В парке откроют интерактивную выставку казачьего оружия и проведут квест «В поисках рецепта здоровья в аптекарском саду».
А в 21:00 устроят посиделки у костра, где расскажут «Истории на ночь» — легенды о Барнауле. В 22:00 к костру присоединится группа «Весло и каска». Будет также музыкальный марафон с группой «Волны». Подробная программа.
Пивоваренный завод: ключи от кладовой
С 18:00 каждые полчаса на заводе будут водить экскурсии на производство. Здесь откроют выставку о Ворсине и проведут квест — нужно будет найти ключи от кладовой с призом.
В программе — бармен-шоу, дегустация безалкогольных коктейлей, мастер-классы и вкусные подарки. Все это будет сопровождать живая музыка. Подробная программа.
Гостиница «Алтай»: аэрохоккей и йогурт
Гостиница впервые присоединится к «Музейной ночи». Здесь проведут экскурсии по обновленным интерьерам и чемпионат по аэрохоккею — это будет первое в истории Барнаула состязание среди любителей игры.
В 19:00 стартует фестиваль полезных продуктов, где зарегистрируют новый гастрономический рекорд «Самый большой домашний йогурт». Подробная программа.
ГМИЛИКА: колыбельные и Рерих
Большая часть программы в музее посвящена 145-летию со дня рождения Николая Рериха: будут выставки, интерактивные программы и викторины. Приют «Ласка» традиционно проведет благотворительную фотосессию с животными. Также анонсируют экологическую программу от Тигирекского заповедника и конкурс песен у костра в усадьбе музея.
В 01:00 начнется программа «Русские народные баюльные песни», где гости узнают, почему колыбельные обладают магической силой и помогают человеку, даже когда он становится взрослым. Подробная программа.
Музей археологии: кино о камнях и костях
В музее археологии АлтГУ проведут экскурсии по экспозиции «Алтай в древности». С 19:30 до 22:00 тут будут показывать фильмы «Археологическая полевая школа „Салаир“», «Здесь рождаются археологи», «Археология без границ», «В стране оленных камней», «Возвращение археологов».
Специалисты расскажут о новейших исследованиях и открытиях и проведут лекцию «Древние воины Алтая». Гостям покажут уникальную коллекцию древних черепов. Подробная программа.
Составить свой маршрут «Ночи музеев» можно посмотрев все события 18 мая в календаре Афиши.