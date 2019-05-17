Музейная ночь в Барнауле 2019: куда сходить и что посмотреть

Музейная ночь в Барнауле начинается 18 мая в 19:00. Большинство музеев и выставок будет работать до двух часов ночи. Altapress.ru выбрал 10 самых интересных площадок Музейной ночи в Барнауле.

"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года.

«Музейную ночь» в Барнауле торжественно откроют в 18:00 на «Нулевом километре».

Музейная ночь в Барнауле 2019

На вокзале оживет история

На барнаульском железнодорожном вокзале пройдет акция «Ожившая история». Гости окажутся на балу конца XIX века и научатся танцевать польку, марш, вальс. Здесь же пройдет концерт лауреатов регионального фестиваля «Открытый микрофон». Начало в 20:00 на ул. Привокзальной, 14.

Посетители также смогут увидеть коллекции осветительных и сигнальных железнодорожных фонарей, узнают, как выглядел процесс укладки рельсов во времена строительства первых линий на Алтае, полюбуются головными уборами железнодорожников. Подробная программа.

Музей «Город»: концерты и татуировки

В музее откроется выставка работ тату-мастеров «Mama protiv» и сад больших цветов с фото-зоной «Big flower». В 20:00 начнется барабанное шоу от школы DRUMSTARZ, а еще через час и до 02:00 одна за другой будут выступать группы FouR, «365 дней», «Наобум», «Элевейторс», «Зигзаги», Na Fokse, MORO.

В 23:30 обещают бумажное шоу. Будут гигантские пазлы и многочисленные мастер-классы. Подробная программа.

«Музейная ночь» в Барнауле. 19 мая 2018 года. Анна Зайкова

Художественный музей: запрещенные фотографии

В 19:00 в музее откроется фотовыставка «Счастье, проходящее мимо» из Государственного центра современного искусства Томска. Здесь можно будет увидеть документальные фотографии, запрещенные в СССР.

В 20:00 начнется мультимедийная программа «Фото-арт Сибири», которую проведут Евгений Иванов и Вячеслав Мизин из скандально известной арт-группы «Синие носы» (Новосибирск).

Анонсируют также спреинг нишевой парфюмерии под атмосферную французскую музыку. Подробная программа.

Краеведческий музей: реконструкторы и Баба Яга

«Ночь музеев» в 19:00 здесь откроет S.S.R.CREW — команда моторайдеров Сибири, а в 20:00 зрителей ждут бои от Клуба исторической реконструкции «Sibhaufen».

Музей обещает несколько десятков мастер-классов, призовых викторин, познавательных программ и мини-экскурсий-бенефисов по отдельным экспонатам.

В 00:40 программу продолжит DJ School Barnaul, а в 01:00 пройдет экскурсия в темноте по отделу природы от Бабы Яги. Желающие смогут отчеканить монету на память или пострелять из лука. Подробная программа.

«Музейная ночь» на Спичке. 19 мая 2018 года. Дмитрий Лямзин

«Турина гора»: великолепные орхидеи

В галерее работает выставка «Орхидеи. Салонная живопись». С 19:00 до полуночи художница Ксения Скоромная будет рисовать орхидеи на теле всех, кто любит боди-арт.

С 20:30 до 23:00 художница Елена Вахненко преподаст мастер-класс по созданию роскошных орхидей-украшений из иранской замши. Подробная программа.

Центральный парк: костер и страшные истории

В парке откроют интерактивную выставку казачьего оружия и проведут квест «В поисках рецепта здоровья в аптекарском саду».

А в 21:00 устроят посиделки у костра, где расскажут «Истории на ночь» — легенды о Барнауле. В 22:00 к костру присоединится группа «Весло и каска». Будет также музыкальный марафон с группой «Волны». Подробная программа.

«Музейная ночь» в Барнауле. 19 мая 2018 года. Ирина Пергаева

Пивоваренный завод: ключи от кладовой

С 18:00 каждые полчаса на заводе будут водить экскурсии на производство. Здесь откроют выставку о Ворсине и проведут квест — нужно будет найти ключи от кладовой с призом.

В программе — бармен-шоу, дегустация безалкогольных коктейлей, мастер-классы и вкусные подарки. Все это будет сопровождать живая музыка. Подробная программа.

Гостиница «Алтай»: аэрохоккей и йогурт

Гостиница впервые присоединится к «Музейной ночи». Здесь проведут экскурсии по обновленным интерьерам и чемпионат по аэрохоккею — это будет первое в истории Барнаула состязание среди любителей игры.

В 19:00 стартует фестиваль полезных продуктов, где зарегистрируют новый гастрономический рекорд «Самый большой домашний йогурт». Подробная программа.

«Музейная ночь» в Барнауле. 19 мая 2018 года. Дмитрий Лямзин

ГМИЛИКА: колыбельные и Рерих

Большая часть программы в музее посвящена 145-летию со дня рождения Николая Рериха: будут выставки, интерактивные программы и викторины. Приют «Ласка» традиционно проведет благотворительную фотосессию с животными. Также анонсируют экологическую программу от Тигирекского заповедника и конкурс песен у костра в усадьбе музея.

В 01:00 начнется программа «Русские народные баюльные песни», где гости узнают, почему колыбельные обладают магической силой и помогают человеку, даже когда он становится взрослым. Подробная программа.

Музей археологии: кино о камнях и костях

В музее археологии АлтГУ проведут экскурсии по экспозиции «Алтай в древности». С 19:30 до 22:00 тут будут показывать фильмы «Археологическая полевая школа „Салаир“», «Здесь рождаются археологи», «Археология без границ», «В стране оленных камней», «Возвращение археологов».

Специалисты расскажут о новейших исследованиях и открытиях и проведут лекцию «Древние воины Алтая». Гостям покажут уникальную коллекцию древних черепов. Подробная программа.