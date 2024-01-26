26 января
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Жизнь

Мужчина хотел купить барабанную установку, но стал жертвой мошенников

Барнаулец обратился в полицию, так как неизвестные похитили у него более 30 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенников надо остановить.
Мошенников надо остановить.
unsplash.com

Известно, что мужчина не живет в Барнауле, а приехал к родителям в гости. Накануне в интернете он увидел объявление о продаже барабанной установки и решил связаться с продавцом.

Они договорились, что товар доставят курьером, а деньги покупатель перевел сразу.

После этого продавец перестал выходить на связь, объявление удалили, а посылка не отслеживалась по трек-номеру.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают деньги голосом Блиновской. Одной из жертв чуть не стал отец Елены.

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