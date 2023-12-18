18 декабря
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Жизнь

Мужчина хотел выбросить лотерейный билет, который принес ему 180 млн рублей

Американец сначала не обнаружил выигрыша и хотел выкинуть счастливый лотерейный билет, сообщает "Лента.ру".

Лотерея.
Лотерея.
СС0

29-летний американец из штата Мичиган решил сыграть в лотерею и купил билет стоимостью за 20 долларов. Он потер окошко с цифрами и, не обнаружив выигрыша, положил пустой билет к другим таким же.

Позже жена дала ему несколько билетов с просьбой проверить их в магазине. Американец отсканировал билет, который считал пустым, и получил сообщение с призывом обратиться к организаторам лотереи.

В его билете оказался номер, выигрыш по которому составил 2 млн долларов (около 180 млн рублей).

Победитель не хочет делать крупных покупок на выигранные деньги. Он планирует создать финансовую подушку для семьи.

Ранее россиянин выиграл несколько миллионов рублей в лотерею, не угадав в ней ни одного числа.

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