Мужчина хотел выбросить лотерейный билет, который принес ему 180 млн рублей

Американец сначала не обнаружил выигрыша и хотел выкинуть счастливый лотерейный билет, сообщает " Лента.ру ".

29-летний американец из штата Мичиган решил сыграть в лотерею и купил билет стоимостью за 20 долларов. Он потер окошко с цифрами и, не обнаружив выигрыша, положил пустой билет к другим таким же.

Позже жена дала ему несколько билетов с просьбой проверить их в магазине. Американец отсканировал билет, который считал пустым, и получил сообщение с призывом обратиться к организаторам лотереи.

В его билете оказался номер, выигрыш по которому составил 2 млн долларов (около 180 млн рублей).

Победитель не хочет делать крупных покупок на выигранные деньги. Он планирует создать финансовую подушку для семьи.

Ранее россиянин выиграл несколько миллионов рублей в лотерею, не угадав в ней ни одного числа.