Мужчина на машине с замазанными номерами устроил потасовку с полицией на Алтае

Мужчина за рулем автомобиля с замазанным госномером отказался выполнить законные требования сотрудников ДПС.
На кадрах полицейские попросили водителя выйти из машины, но тот отказался.
«Я сказал, что не выйду, начальник-командир. Начальника зови», — ответил мужчина.
В региональном МВД отметили, что при задержании водитель оказал активное сопротивление.
На видео попал момент, когда дебошир пнул сотрудника полиции ногой — применение насилия в отношении представителя власти.
«Ребята, что делаете? Беспредел! Руки ломают! Дикие!» — кричал мужчина, когда его вытаскивали из машины с залепленными грязью номерами.