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Жизнь

Мужчина на машине с замазанными номерами устроил потасовку с полицией на Алтае

В Республике Алтай мужчина на автомобиле с замазанными грязью номерами устроил потасовку и пнул сотрудника ДПС, сообщает «Инцидент Горно-Алтайск».

Замазанные грязью номера автомобиля. Республика Алтай.
Замазанные грязью номера автомобиля. Республика Алтай.
кадр из видео.

Мужчина за рулем автомобиля с замазанным госномером отказался выполнить законные требования сотрудников ДПС.

На кадрах полицейские попросили водителя выйти из машины, но тот отказался.

«Я сказал, что не выйду, начальник-командир. Начальника зови», — ответил мужчина.

В региональном МВД отметили, что при задержании водитель оказал активное сопротивление.

На видео попал момент, когда дебошир пнул сотрудника полиции ногой — применение насилия в отношении представителя власти.

«Ребята, что делаете? Беспредел! Руки ломают! Дикие!» — кричал мужчина, когда его вытаскивали из машины с залепленными грязью номерами.

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